Где в Украине ударит +15 градусов: погодные условия резко изменятся

На части территории нашего государства резко возрастет температура воздуха.

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Погода в Украине резко изменится/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 21 декабря

В каких областях будут дожди

Где потеплеет до +15 градусов

Погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря, отметится небольшим похолоданием в одних регионах и потеплением - в других. Также в части областей ожидаются осадки в виде дождя.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что мороза особого не предвидится, но похолодание небольшое все же в Украину придет.

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"21, 22 и 23 декабря ожидается ночью -1...-5 градусов, а в восточной части и на юге 0...+4 градуса. В дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +1...+4 градуса, в воскресенье даже до 0, -2 градусов, а в южной части +3...+7 градусов (в Крыму завтра до +15 градусов)", - отметила Диденко.

В субботу, 21 декабря, периодические дожди пройдут в центре, на востоке и юге Украины. На севере и западе будет без осадков.

В воскресенье, 22 декабря, из-за активной деятельности циклона, который расположится над Крымом, в южной части Украины и в восточных областях ожидаются дожди. На остальной территории осадки маловероятны.

Погода в Украине 21 декабря/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 21-22 декабря

В Киеве 21-22 декабря ожидается незначительное снижение температуры воздуха. Ночью и днем в субботу температура воздуха будет держаться на уровне +2..+4 градуса, в ночь на воскресенье ожидается -1...-3 градуса, днем около нуля.

Осадки в столице в выходные маловероятны. В субботу будет облачно, а в воскресенье возможны солнечные прояснения.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря. Он отметил, что в Украине ударит аномальное тепло и рассказал, где подскочит температура и будут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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