Украину накроет аномально теплая погода: где будут дожди с мокрым снегом

Температура воздуха в выходные ожидается достаточно высокой, незначительное похолодание будет только в западных и северных регионах.

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Погода в Украине изменится - Украину накроет аномально теплая погода/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря

Где будут дожди и мокрый снег

Погода вУкраине в выходные, 21 и 22 декабря, будет аномально теплой. Также ожидаются осадки преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом. На юге, в центре и на востоке Украины осадки будут временами значительные.

Температура воздуха ожидается достаточно высокой с незначительным похолоданием в западных и северных регионах. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 21 декабря

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Прикарпатье ночью пройдет небольшой снег/ мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5. В Карпатах в течение суток -3...-8 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью предполагается небольшой дождь, днем без существенных осадков, лишь на юге Сумщины сохранится дождливая погода. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0...+5 градусов.

В центральных областях

В центральных регионах ожидается пасмурная погода, временами небольшой, местами умеренный дождь. Возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

На юге Украины

На юге страны и в Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидается умеренный дождь, в Крыму без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10, в Крыму +10...+15 градусов.

В восточных областях

В восточной части Украины ночью ожидается погода без существенных осадков, днем пройдут дожди, за исключением Луганской области. Ветер преимущественно южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...+3 градуса, в дневное +1...+6.

Погода в Украине 21 декабря/ meteoprog

Погода в Украине 22 декабря

В западных областях

В западных регионах страны ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 градусов, днем -1...+4. В Карпатах в течение суток -3...-8 градусов.

В северных областях

В северной части страны преимущественно без осадков, лишь на юге Сумщины ожидается мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 градусов, днем -3...+2.

В центральных областях

В центральных областях в течение суток ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ночью пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с, в Одесской и Николаевской областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +1...+6, в Крыму до +9 градусов.

В восточных областях

В восточной части страны ожидается дождливая погода в течение всех суток. Кое-где возможен туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 22 декабря/ meteoprog

Кто такая Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

Напомним, 6 дней подряд "трясет" 5-балльный шторм - стало известно, когда закончится мощная магнитная буря. Такая сильная магнитная буря может повлиять на самочувствие человека.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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