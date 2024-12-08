Что значит "мати серце з перцем": лишь единицы знают правильный ответ

Человек, которого можно так описать, имеет характеристики, присущие немногим.

https://glavred.info/life/chto-znachit-mati-serce-z-percem-lish-edinicy-znayut-pravilnyy-otvet-10620572.html Ссылка скопирована

Что значит "мати серце з перцем"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что означает выражен ие " мати серце з перцем "

Когда о человеке говорят, что он "має серце"

Когда используют выражение "мати серце на когось"

Чтобы описать характер человека, можно использовать не только известные всем общие термины, но и интересные и благозвучные фразеологизмы. В частности, в украинском языке есть много фразеологизмов со словом "серце". И интересно, что различные фразеологизмы с этим словом могут иметь совершенно противоположное значение.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означают выражения "мати серце", "мати серце на когось" и "мати серце з перцем".

видео дня

"Знаете ли вы, что означает выражение "мати серце"? "Мати серце" - значит быть добрым, отзывчивым. А есть выражение "мати серце на когось", и это уже совсем другая история. "Мати серце на когось" означает быть кем-то недовольным, быть злым на кого-то", - отметила Багний.

Также она рассказала, что еще есть выражение "мати серце з перцем" - так говорят о человеке вспыльчивом, остроумном и язвительном.

Смотрите видео о том, что значит "мати серце з перцем":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред