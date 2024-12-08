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Что значит "мати серце з перцем": лишь единицы знают правильный ответ

Алёна Воронина
8 декабря 2024, 03:30
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Человек, которого можно так описать, имеет характеристики, присущие немногим.
Украинский язык, Ольга Багний
Что значит "мати серце з перцем"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Что означает выражение "мати серце з перцем"
  • Когда о человеке говорят, что он "має серце"
  • Когда используют выражение "мати серце на когось"

Чтобы описать характер человека, можно использовать не только известные всем общие термины, но и интересные и благозвучные фразеологизмы. В частности, в украинском языке есть много фразеологизмов со словом "серце". И интересно, что различные фразеологизмы с этим словом могут иметь совершенно противоположное значение.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означают выражения "мати серце", "мати серце на когось" и "мати серце з перцем".

видео дня

"Знаете ли вы, что означает выражение "мати серце"? "Мати серце" - значит быть добрым, отзывчивым. А есть выражение "мати серце на когось", и это уже совсем другая история. "Мати серце на когось" означает быть кем-то недовольным, быть злым на кого-то", - отметила Багний.

Также она рассказала, что еще есть выражение "мати серце з перцем" - так говорят о человеке вспыльчивом, остроумном и язвительном.

Смотрите видео о том, что значит "мати серце з перцем":

@sametak1064 Мати серце і мати серце на когось - звучит почти одинаково, но на самом деле... #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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украинский язык Ольга Багний
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