Что значит "мати серце з перцем": лишь единицы знают правильный ответ

Вы узнаете:
- Что означает выражение "мати серце з перцем"
- Когда о человеке говорят, что он "має серце"
- Когда используют выражение "мати серце на когось"
Чтобы описать характер человека, можно использовать не только известные всем общие термины, но и интересные и благозвучные фразеологизмы. В частности, в украинском языке есть много фразеологизмов со словом "серце". И интересно, что различные фразеологизмы с этим словом могут иметь совершенно противоположное значение.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означают выражения "мати серце", "мати серце на когось" и "мати серце з перцем".
"Знаете ли вы, что означает выражение "мати серце"? "Мати серце" - значит быть добрым, отзывчивым. А есть выражение "мати серце на когось", и это уже совсем другая история. "Мати серце на когось" означает быть кем-то недовольным, быть злым на кого-то", - отметила Багний.
Также она рассказала, что еще есть выражение "мати серце з перцем" - так говорят о человеке вспыльчивом, остроумном и язвительном.
Смотрите видео о том, что значит "мати серце з перцем":
@sametak1064 Мати серце і мати серце на когось - звучит почти одинаково, но на самом деле... #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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