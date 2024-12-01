Что значит "ходити іменинником": мало кто знает правильный ответ

Часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Что значит "ходити іменинником"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Вы узнаете:

Что значит "ходити іменинником"

Какие еще высказывания можно употреблять вместо этого фразеологизма

Описывая человека, который в данный момент пребывает в радостном и приподнятом настроении, мы часто используем выражение "землі під ногами не чує". Но в таком случае можно не ограничиваться только таким фразеологизмом, ведь существуют и другие благозвучные соответствия.

О том, какие еще фразы можно использовать в таком случае, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Когда человек чувствует себя радостно и возвышенно, то о нем можно сказать, что он "землі під ногами не чує". А еще в таких случаях можно использовать выражения "співати від щастя" и "ходити іменинником". И, обратите внимание, что "ходити іменинником" - это не то же самое, что "ходити гоголем", - отметила она.

Багний объяснила, что "ходити гоголем" - означает держаться надменно, высокомерно и даже свысока.

Смотрите видео о том, что значит "ходити іменинником":

Ранее Ольга Багний рассказала, какого человека называют "клепаним на язик". Обычно мы используем более известные выражения в таком случае, несправедливо обходя некоторые благозвучные фразеологизмы.

Также ранее Главред рассказывал об объяснении Ольгой Багний слова "відлога". Практически все пользуются предметом, который обозначает это слово, но обычно называют его другими соответствиями.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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