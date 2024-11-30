Какого человека называют "клепаним на язик": мало кто сможет догадаться

Обычно мы используем более известные выражения в таком случае, несправедливо обходя некоторые благозвучные фразеологизмы.

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Какого человека называют "клепаним на язик"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Вы узнаете:

Что означает фраза "клепаний на язик"

О каком человеке так говорят

Многие люди могли слышать выражение "клепаний на язик", когда кто-то описывал характеристики кого-то из знакомых. Однако не все знают, какое точно значение имеет это словосочетание.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает такое выражение и в отношении каких людей оно применяется.

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"За словом у кишеню не лізе" - так называют человека, который не просто любит поговорить, но и умеет поддержать разговор, и еще и остроумный. А как еще можно назвать такого человека, кроме как "за словом у кишеню не лізе"?", - отметила она.

Багний назвала несколько фразеологизмов, которые можно использовать для описания такого человека:

"добре підкутий на язик",

"швидкий на язик",

"клепаний на язик",

"слів не позичає".

Смотрите видео о том, какого человека называют "клепаним на язик":

Ранее Ольга Багний рассказала, какая разница между "омаром" и "лобстером". Нередко многие люди могут путать эти два названия.

Также ранее Главред рассказывал об объяснении Ольгой Багний слова "відлога". Практически все пользуются предметом, который обозначает это слово, но обычно называют его другими соответствиями.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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