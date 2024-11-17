Как сказать "попкорн" на украинском: лишь единицы знают правильный ответ

На самом деле это слово, пришедшее к нам из-за границы, имеет благозвучный украинский аналог.

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Как сказать "попкорн" на украинском/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как сказать "попкорн" на украинском

Какое исконно украинское слово можно использовать

Слово "попкорн" знает наверняка каждый из нас. Однако мало кто догадывается, что это иностранное слово имеет благозвучный украинский аналог.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, какое украинское слово можно использовать, когда мы говорим об этом популярном во всем мире блюде.

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"Известный кинорежиссер Стивен Спилберг как-то сказал, что любит абсолютно всех, чьи мысли идут дальше ведерка с попкорном. Кстати, о попкорне. Мы так привыкли к этому слову. Но знаете ли вы, что у нас есть очень красивый украинский аналог - это слово "баранці". Согласитесь, "баранці" звучит так мило", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, как сказать "попкорн" на украинском:

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "помаранчевий" или "оранжевий". Не все знают, как правильно называть этот цвет, а также какое исконно украинское слово можно использовать в этом случае.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно говорить - "листОпад" или "листопАд". Нередко могут возникать сомнения в том, какое же ударение нужно ставить в этом слове. Стоит избегать серьезной ошибки.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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