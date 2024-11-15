Загадка, которая озадачит каждого: кто муж девушки - надо угадать за 5 секунд

Непросто будет понять, кто именно из лиц, которые изображены на картинке, является мужем девушки.

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Надо за 5 секунд угадать, кто муж девушки/ jagranjosh

Различные загадки, среди которых самыми популярными являются головоломки и оптические иллюзии, помогают тренировать мозг и испытывать свою смекалку. Но в то же время такие задания являются отличным способом переключить свое внимание и отдохнуть весело и с пользой после напряженного дня.

В следующей загадке нужно помочь жене отыскать своего мужа, пишет jagranjosh. Непросто будет догадаться, где именно правильный ответ.

На картинке мы видим женщину, которая стоит рядом с тремя изображениями мужчин. Под каждым изображением написано Wanted, что переводится как "розыск, разыскивается". То есть все эти мужчины находятся в розыске.

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Один из разыскиваемых является мужем девушки, которая смотрит на портреты. Но трудно будет догадаться, кто именно.

На него может указать одна деталь. Сможете ли вы догадаться, какая именно мелочь может указать на правильный ответ?

Надо за 5 секунд угадать, кто муж девушки/ jagranjosh

При этом загадку нужно разгадать очень быстро - всего за 5 секунд, что точно удастся не каждому.

Внизу мы оставили правильный ответ.

У девушки такой же браслет, как и подвеска у одного из мужчин/ jagranjosh

Дело в том, что браслет девушки такой же, как и подвеска на шее у второго по счету мужчины.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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