Куда нужно переместить ручку: только люди с высоким IQ дадут ответ в загадке

Надо угадать, какую именно ручку и куда именно нужно переместить, чтобы "перевернуть" порядок их расположения.

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Куда нужно переместить ручку/коллаж: Главред, фото: скрин с видео mr_tricks7, depositphotos.com/ua

Некоторые непонятные головоломки могут заставить людей чесать себе голову, пока они пытаются найти ответ. К таким загадкам относится и следующая - не каждому человеку удастся ее разгадать.

Задача заключается вот в чем. На рисунке лежат 10 ручек. Они разделены на четыре группы и расположены таким образом, что в первой группе лежит одна ручка, во второй - две, в третьей - три, в четвертой - четыре. Такую загадку опубликовал пользователь TikTok Mr Tricks, пишет The Mirror.

"Сейчас есть 10 ручек, расположенных 1, 2, 3 и 4 слева направо. Итак, мы должны переместить одну ручку и поставить ее в любое место, и порядок будет обратным. Будет 4, 3, 2 и 1. Можете ли вы это решить? Не спешите", - отметил автор видео.

видео дня

Чтобы разгадать эту загадку, придется мыслить нестандартно и подключать творческое мышление. Стоит отойти от привычных вам шаблонов разгадывания и попробовать разные тактики, чтобы найти правильный ответ.

Не спешите - в этой загадке нет ограничений по времени. Конечно, вы можете поставить себе такие ограничения самостоятельно, если хотите не просто разгадать загадку, а усложнить ее и посоревноваться со временем.

Надо отгадать, куда нужно переместить ручку/ mr_tricks7

Когда найдете ответ, можете при желании посоветовать такую загадку своим родным и друзьям - возможно они также захотят проверить себя.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ: нужно переместить девятую по счету ручку в свободное пространство между первой и второй ручками. Таким образом в первой группе окажется четыре ручки, во второй будет три, в третьей - две, а в четвертой - одна.

Смотрите видео с разгадкой:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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