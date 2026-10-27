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Популярный украинский блогер попал в ДТП

Алена Кюпели
27 октября 2026, 21:27
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Николас Карма попал в ДТП и удивился тому, кто был за рулем другой машины.
Николас Карма угодил в ДТП
Николас Карма угодил в ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/nicolas_karma_official

Кратко:

  • Что случилось с Кармой
  • Кто оказался виновен в ДТП

Украинский блогер и автор проекта "Скільки коштує Look?" Николас Карма стал участником дорожно-транспортного происшествия.

За рулем своего BMW он столкнулся с Renault Logan MCV, которым управляла его подписчица. После аварии инфлюэнсер рассказал об инциденте в соцсетях и признался, что сам виноват в произошедшем.

видео дня

Карма опубликовал в Instagram видео с видеорегистратора, на котором запечатлен момент столкновения. По словам блогера, причиной ДТП стала его невнимательность за рулем.

Николас Карма попал в ДТП
Николас Карма попал в ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Инцидент оказался для него особенно неприятным, поскольку раньше он не попадал в аварии, в которых признавал бы собственную вину. Однако больше всего Николаса смутило неожиданное обстоятельство: водитель второго автомобиля оказалась его поклонницей.

Несмотря на повреждения машины, женщина отреагировала на случившееся довольно неожиданно. Узнав Николаса Карму, она не стала сразу выражать недовольство, а решила воспользоваться случаем и записать видео для мужа.

Николас Карма попал в ДТП
Николас Карма попал в ДТП / Фото Instagram/nicolas_karma_official/

Подписчица обратилась к супругу прямо во время встречи с блогером, сообщив, что в ее автомобиль въехал именно он. Карма признался, что растерялся от такой реакции и не знал, как себя вести в этой ситуации.

После случившегося Николас обратился к своим подписчикам и призвал автомобилистов быть внимательнее на дороге. Он отметил, что сам отвлекся во время движения, поэтому теперь особенно остро осознает опасность подобных ситуаций.

В своей публикации блогер также попросил подписчиков поделиться своими происшествиями. Некоторые его фоловеры посчитали, что авария выглядит такой, чтобы поднять охваты в социальной сети.

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О персоне: Николас Карма

Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.

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