Популярный украинский блогер попал в ДТП

Кратко:
- Что случилось с Кармой
- Кто оказался виновен в ДТП
Украинский блогер и автор проекта "Скільки коштує Look?" Николас Карма стал участником дорожно-транспортного происшествия.
За рулем своего BMW он столкнулся с Renault Logan MCV, которым управляла его подписчица. После аварии инфлюэнсер рассказал об инциденте в соцсетях и признался, что сам виноват в произошедшем.
Карма опубликовал в Instagram видео с видеорегистратора, на котором запечатлен момент столкновения. По словам блогера, причиной ДТП стала его невнимательность за рулем.
Инцидент оказался для него особенно неприятным, поскольку раньше он не попадал в аварии, в которых признавал бы собственную вину. Однако больше всего Николаса смутило неожиданное обстоятельство: водитель второго автомобиля оказалась его поклонницей.
Несмотря на повреждения машины, женщина отреагировала на случившееся довольно неожиданно. Узнав Николаса Карму, она не стала сразу выражать недовольство, а решила воспользоваться случаем и записать видео для мужа.
Подписчица обратилась к супругу прямо во время встречи с блогером, сообщив, что в ее автомобиль въехал именно он. Карма признался, что растерялся от такой реакции и не знал, как себя вести в этой ситуации.
После случившегося Николас обратился к своим подписчикам и призвал автомобилистов быть внимательнее на дороге. Он отметил, что сам отвлекся во время движения, поэтому теперь особенно остро осознает опасность подобных ситуаций.
В своей публикации блогер также попросил подписчиков поделиться своими происшествиями. Некоторые его фоловеры посчитали, что авария выглядит такой, чтобы поднять охваты в социальной сети.
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О персоне: Николас Карма
Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.
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