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На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

Анна Косик
27 октября 2026, 16:28
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Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшее время в ряде областей.
На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода
Прогноз погоды в Украине на 28 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где в Украине 28 октября ожидаются дожди, туманы и порывы ветра
  • Как изменится температура в большинстве областей в среду
  • Будут ли осадки в Киеве завтра

Погода в Украине завтра, 28 октября, будет теплой. Ее будет определять противостояние антициклона с востока и циклоничности над Черным морем. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, преимущество временно будет за циклонической системой. Северо-восточный ветер будет приносить несколько более прохладный воздух, однако теплая погода сохранится.

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Циклон и антициклон какая разница инфографика
Циклон и антициклон - какая разница/ Инфографика: Главред

"В Украине, кроме восточных, ночью и большинства западных областей, ожидаются небольшие, на юге страны местами умеренные дожди. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15–20 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью снизится до +3+8 градусов, днем ожидается +9+14 градусов. В Закарпатье и на юге Украины будет теплее - ночью +7+12 градусов, днем +12+17 градусов.

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода
Погода в Украине 28 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве и области 28 октября

В среду в столице и в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и северо-восточный ветер 7–12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +3+8 градусов, днем - от +9 до +14 градусов. В Киеве ночью ожидается +6+8 градусов, днем +10+12 градусов.

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода
Погода в Киеве 28 октября / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине в ноябре

Главред писал, что, по словам главного научного сотрудника Украинского гидрометеорологического института Вазиры Файзуловны Мартазиновой, в ноябре погода в Украине будет похожа на октябрьскую.

Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы. Днем температура будет около +10 градусов. В отдельные дни ночью она может опускаться ниже нуля, примерно до -5 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что в последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления. Поэтому ожидается преобладание устойчивой и теплой воздушной массы.

Ранее сообщалось, что последний месяц осени в Украине может оказаться заметно мягче, чем обычно. Предварительные расчеты метеорологов показывают, что средняя температура ноября будет выше климатической нормы.

Накануне стало известно, что погода в Украине 27 октября будет облачной, но с прояснениями. В некоторых областях ожидается сильный ветер. На юго-западе страны прогнозируются дожди.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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