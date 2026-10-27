Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

Кратко
- Партия Вучича проиграла выборы студенческому движению в Сербии
- Кремль лишился еще одного союзника в Европе после Орбана
- Российские спецслужбы могут потерять базу на Балканах
Политическая сила Александара Вучича потерпела разгромное поражение на парламентских выборах в Сербии от движения "Студенческий список", которое поддержали студенты. Москва лишилась одного из ключевых партнеров в Европе спустя полгода после того, как власть в Венгрии потерял Виктор Орбан, а российская элита опасается быстрого разворота Белграда в сторону Брюсселя.
Главред выяснил, чем поражение Вучича на выборах в Сербии обернется для России.
Почему поражение Вучича в Сербии стало ударом для Кремля
Итоги голосования вызвали волну уныния в российской столице, пишет The Japan Times. В понедельник Сербия проснулась в новой политической реальности: по всей стране прошли массовые празднования, а Вучич, который с 2014 года возглавлял правительство или занимал президентский пост и часто бывал в Москве, оказался в числе проигравших.
Для Кремля Белград при Вучиче был решающим союзником на континенте и опорой в противостоянии политике Евросоюза. Сербия закупала значительные объемы газа у "Газпрома" и, несмотря на курс на вступление в ЕС, отказывалась присоединяться к санкциям против РФ за войну в Украине.
Представители "Студенческого списка" уверяют, что не станут вводить ограничения против Москвы и сохранят военный нейтралитет страны. Однако главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов провел прямую параллель с недавними событиями в Будапеште и дал пессимистичную оценку перспективам Москвы.
"В этом смысле венгерский прецедент достаточно показателен. И России нечего ждать от этого хорошего", - подытожил Лукьянов.
Издание обращает внимание и на более широкий контекст. Сербия рискует выпасть из орбиты Москвы одновременно с ослаблением российских позиций в других регионах, которые Кремль традиционно считал зоной своих интересов.
"Потенциальная потеря Сербии на фоне ослабления влияния РФ на Южном Кавказе и Центральной Азии уже расценивается политиками и медиа в Москве как серьезный геополитический провал Кремля", - пишет The Japan Times.
Что Песков сказал о поражении Вучича и новой власти в Сербии
На фоне мрачных оценок экспертов официальная Москва попыталась сохранить хорошую мину при плохой игре. Спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 октября, заявил, что Москва принимает к сведению итоги голосования, а сам Вучич не уходит из политики и переместится в оппозиционный лагерь.
По данным российского пропагандистского агентства "Интерфакс", Песков рассчитывает, что экс-президент и в новом статусе продолжит работать на сближение Белграда с Москвой. К победителям выборов кремлевский спикер обратился с более осторожным посылом, дав понять, что дальнейшая линия зависит не только от российской стороны.
"Что касается новой политической силы, которая придет к власти, мы выражаем надежду, что ее действия также будут направлены на дальнейшее развитие отношений… Но, как известно, для танго нужны двое", - прокомментировал Песков.
Кроме того, представитель Кремля выразил ожидание, что новое сербское руководство сохранит курс на, как он выразился, конструктивное сотрудничество с РФ. Песков настаивал, что такое партнерство отвечает прежде всего интересам самого Белграда.
"Сотрудничество с Россией в интересах Сербии", "это выгодно прежде всего Сербии", - утверждал кремлевский спикер.
Что будет с российскими шпионами в Сербии после поражения Вучича
Пока Кремль публично демонстрирует сдержанность, смена власти в Белграде может больно ударить по российским спецслужбам. Журналист-расследователь, основатель группы Bellingcat Христо Грозев в соцсети X указал, что Вучич крайне благосклонно относился к агентуре Москвы, а страна стала для СВР и других российских ведомств главной базой в Европе.
По оценке Грозева, итоги голосования лишат Россию этого плацдарма. Расследователь назвал такой сценарий одним из самых серьезных последствий перемен в Сербии.
"Одним из наиболее серьезных последствий победы студентов на выборах в Сербии станет то, что российской разведке придется искать новое пристанище для сотен своих шпионов, которые находились в Сербии, пользовались поддержкой сербских спецслужб или даже паспортами, выданными этой страной", - написал журналист.
Отдельно Грозев остановился на фигуре Александра Вулина, который за последнее десятилетие сменил множество министерских кресел в сербском правительстве, в частности руководил Минобороны и МВД. Расследователь считает этого политика чрезвычайно близким к российским силовым структурам.
"Особенно интересно, какая судьба ждет Александра Вулина, занимавшего до прошлого года пост вице-премьера. Фактически он был резидентом российской разведки в Белграде, часто путешествовал вместе с оперативниками ФСБ и был награжден Путиным орденом Дружбы в штаб-квартире Службы внешней разведки России", - отметил Грозев.
Кто стоит за студенческим движением, победившим Вучича в Сербии
Сам Вучич до последнего пытался дискредитировать силу, которая в итоге отстранила его от власти. Американский телеканал CNN напоминает, что сербский лидер называл кампанию студентов "управляемой из-за рубежа попыткой отстранить его от должности", однако эта риторика не помогла ему удержать позиции после многолетнего доминирования на политической сцене.
"Хотя экс-президент ранее регулярно переигрывал раздробленную оппозицию Сербии, молодежное движение, не имеющее единого лидера, оказалось серьезным противником, пошатнувшим его прочную власть после 14 лет правления", - пишет CNN.
"Студенческий список" основали университетские студенты, но никто из них не баллотировался. Кандидатами стали малоизвестные специалисты, спортсмены, фермеры и деятели искусства - такой подход должен был противопоставить единоличному правлению Вучича идею общности и солидарности.
В ходе кампании активисты делали ставку на внепартийные усилия по восстановлению экономики и демократии в стране. Несмотря на травлю в провластных СМИ, они передвигались по стране на велосипедах и пешком, чтобы достучаться до жителей сельской местности - традиционных оплотов Вучича.
Журналисты CNN проводят параллель с недавним голосованием в Венгрии, где активность молодых избирателей помогла завершить 16-летнее правление Виктора Орбана и привела к формированию нового проевропейского кабинета.
"Это событие, вероятно, вызовет резонанс и за пределами Сербии, поскольку страны по всей Европе сталкиваются с гневными протестами молодежи и студентов", - отмечает CNN.
Отметим, 27 сентября президент Сербии Александар Вучич объявил об уходе с поста главы государства, который занимал с 2017 года.
25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы.
Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов. Объединенная Сербия экс-президента Александара Вучича получает 38,8% голосов.
Вучич признал поражение.
"Окончательных результатов у нас пока нет, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил Студенческий список: они получат от 135 до 140 мест, а мы - 105, больше никто в парламент не прошел", - заявил он.
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Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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