Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 10:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сербия проснулась в новой политической реальности: по всей стране прошли массовые празднования.
Вучич проиграл выборы в Сербии
Вучич проиграл выборы в Сербии / Коллаж: Главред, фото: Европейский союз, Википедия

Кратко

  • Партия Вучича проиграла выборы студенческому движению в Сербии
  • Кремль лишился еще одного союзника в Европе после Орбана
  • Российские спецслужбы могут потерять базу на Балканах

Политическая сила Александара Вучича потерпела разгромное поражение на парламентских выборах в Сербии от движения "Студенческий список", которое поддержали студенты. Москва лишилась одного из ключевых партнеров в Европе спустя полгода после того, как власть в Венгрии потерял Виктор Орбан, а российская элита опасается быстрого разворота Белграда в сторону Брюсселя.

Главред выяснил, чем поражение Вучича на выборах в Сербии обернется для России.

видео дня

Почему поражение Вучича в Сербии стало ударом для Кремля

Итоги голосования вызвали волну уныния в российской столице, пишет The Japan Times. В понедельник Сербия проснулась в новой политической реальности: по всей стране прошли массовые празднования, а Вучич, который с 2014 года возглавлял правительство или занимал президентский пост и часто бывал в Москве, оказался в числе проигравших.

Для Кремля Белград при Вучиче был решающим союзником на континенте и опорой в противостоянии политике Евросоюза. Сербия закупала значительные объемы газа у "Газпрома" и, несмотря на курс на вступление в ЕС, отказывалась присоединяться к санкциям против РФ за войну в Украине.

Представители "Студенческого списка" уверяют, что не станут вводить ограничения против Москвы и сохранят военный нейтралитет страны. Однако главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов провел прямую параллель с недавними событиями в Будапеште и дал пессимистичную оценку перспективам Москвы.

"В этом смысле венгерский прецедент достаточно показателен. И России нечего ждать от этого хорошего", - подытожил Лукьянов.

Издание обращает внимание и на более широкий контекст. Сербия рискует выпасть из орбиты Москвы одновременно с ослаблением российских позиций в других регионах, которые Кремль традиционно считал зоной своих интересов.

"Потенциальная потеря Сербии на фоне ослабления влияния РФ на Южном Кавказе и Центральной Азии уже расценивается политиками и медиа в Москве как серьезный геополитический провал Кремля", - пишет The Japan Times.

Экс-президент Сербии Александр Вучич
Экс-президент Сербии Александр Вучич / Фото: скриншот

Что Песков сказал о поражении Вучича и новой власти в Сербии

На фоне мрачных оценок экспертов официальная Москва попыталась сохранить хорошую мину при плохой игре. Спикер Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 26 октября, заявил, что Москва принимает к сведению итоги голосования, а сам Вучич не уходит из политики и переместится в оппозиционный лагерь.

По данным российского пропагандистского агентства "Интерфакс", Песков рассчитывает, что экс-президент и в новом статусе продолжит работать на сближение Белграда с Москвой. К победителям выборов кремлевский спикер обратился с более осторожным посылом, дав понять, что дальнейшая линия зависит не только от российской стороны.

"Что касается новой политической силы, которая придет к власти, мы выражаем надежду, что ее действия также будут направлены на дальнейшее развитие отношений… Но, как известно, для танго нужны двое", - прокомментировал Песков.

Кроме того, представитель Кремля выразил ожидание, что новое сербское руководство сохранит курс на, как он выразился, конструктивное сотрудничество с РФ. Песков настаивал, что такое партнерство отвечает прежде всего интересам самого Белграда.

"Сотрудничество с Россией в интересах Сербии", "это выгодно прежде всего Сербии", - утверждал кремлевский спикер.

Что будет с российскими шпионами в Сербии после поражения Вучича

Пока Кремль публично демонстрирует сдержанность, смена власти в Белграде может больно ударить по российским спецслужбам. Журналист-расследователь, основатель группы Bellingcat Христо Грозев в соцсети X указал, что Вучич крайне благосклонно относился к агентуре Москвы, а страна стала для СВР и других российских ведомств главной базой в Европе.

По оценке Грозева, итоги голосования лишат Россию этого плацдарма. Расследователь назвал такой сценарий одним из самых серьезных последствий перемен в Сербии.

"Одним из наиболее серьезных последствий победы студентов на выборах в Сербии станет то, что российской разведке придется искать новое пристанище для сотен своих шпионов, которые находились в Сербии, пользовались поддержкой сербских спецслужб или даже паспортами, выданными этой страной", - написал журналист.

Отдельно Грозев остановился на фигуре Александра Вулина, который за последнее десятилетие сменил множество министерских кресел в сербском правительстве, в частности руководил Минобороны и МВД. Расследователь считает этого политика чрезвычайно близким к российским силовым структурам.

"Особенно интересно, какая судьба ждет Александра Вулина, занимавшего до прошлого года пост вице-премьера. Фактически он был резидентом российской разведки в Белграде, часто путешествовал вместе с оперативниками ФСБ и был награжден Путиным орденом Дружбы в штаб-квартире Службы внешней разведки России", - отметил Грозев.

Кто стоит за студенческим движением, победившим Вучича в Сербии

Сам Вучич до последнего пытался дискредитировать силу, которая в итоге отстранила его от власти. Американский телеканал CNN напоминает, что сербский лидер называл кампанию студентов "управляемой из-за рубежа попыткой отстранить его от должности", однако эта риторика не помогла ему удержать позиции после многолетнего доминирования на политической сцене.

"Хотя экс-президент ранее регулярно переигрывал раздробленную оппозицию Сербии, молодежное движение, не имеющее единого лидера, оказалось серьезным противником, пошатнувшим его прочную власть после 14 лет правления", - пишет CNN.

"Студенческий список" основали университетские студенты, но никто из них не баллотировался. Кандидатами стали малоизвестные специалисты, спортсмены, фермеры и деятели искусства - такой подход должен был противопоставить единоличному правлению Вучича идею общности и солидарности.

В ходе кампании активисты делали ставку на внепартийные усилия по восстановлению экономики и демократии в стране. Несмотря на травлю в провластных СМИ, они передвигались по стране на велосипедах и пешком, чтобы достучаться до жителей сельской местности - традиционных оплотов Вучича.

Журналисты CNN проводят параллель с недавним голосованием в Венгрии, где активность молодых избирателей помогла завершить 16-летнее правление Виктора Орбана и привела к формированию нового проевропейского кабинета.

"Это событие, вероятно, вызовет резонанс и за пределами Сербии, поскольку страны по всей Европе сталкиваются с гневными протестами молодежи и студентов", - отмечает CNN.

Отметим, 27 сентября президент Сербии Александар Вучич объявил об уходе с поста главы государства, который занимал с 2017 года.

25 октября в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно прогнозу Центра свободных выборов и демократии (CeSID) и социологического агентства Ipsos, Студенческий список набирает 52,9% голосов. Объединенная Сербия экс-президента Александара Вучича получает 38,8% голосов.

Вучич признал поражение.

"Окончательных результатов у нас пока нет, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы. Победил Студенческий список: они получат от 135 до 140 мест, а мы - 105, больше никто в парламент не прошел", - заявил он.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Сербия Вучич Дмитрий Песков Bellingcat Александр Вучич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасность

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасность

10:52Война
"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

10:45Мир
Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

10:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Последние новости

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

11:12

Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумымнение

10:55

Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

10:52

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасностьФото

10:47

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
10:45

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

10:38

"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

10:26

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

09:59

"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

Реклама
09:56

Около 11 млрд грн получили компании из окружения главы Госслужбы восстановления Федорова на восстановительных работах и по проблемным контрактам — СМИ

09:55

Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

09:37

Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбитоФото

09:15

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

09:00

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины

08:35

Путин возвращается к "ультиматуму Лаврова": Невзлин о новой интриге Кремлямнение

08:05

В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

07:57

В Олешках объявили "режим тишины": Лубинец сообщил о начале гуммиссии

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

Реклама
05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву - есть жертва и раненые, повреждены больницы

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

Реклама
20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

20:07

Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели

20:03

Украинцы снова останутся без света: какие отключения запланированы на 27 октября

19:58

Большинство использует соду неправильно: где она действительно незаменима в бытуВидео

19:49

Родители потеряли обоих детей из-за удара РФ: в больнице умер 12-летний Артем

19:30

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

19:01

Октябрьское полнолуние перевернет жизнь с ног на голову: что ждет знаков зодиака

18:57

Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

18:56

Мощные удары ВСУ: взорван узел связи, пункты управления и склады армии РФ

18:36

Мурат Насыров пел на украинском: Сумская ошарашила воспоминаниемВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять