Тайное послание Путина Зеленскому: неожиданная версия визита Вучича в Украину

Владимир Горбач прокомментировал предположение о том, что Александр Вучич мог привезти Владимиру Зеленскому определенное послание от Владимира Путина.

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Владимир Зеленский мог получить послание от Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Главное из заявлений Горбача:

Вучич мог привезти Зеленскому определенное послание от Путина

Сербия хочет сбалансировать российский крен внешней политики

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач прокомментировал вопрос о том, можно ли рассматривать визит близкого к Кремлю президента Сербии Александра Вучича в Украину как попытку установить связь между Киевом и Москвой.

"Поскольку переговоры уже практически прямые - были встречи при посредничестве турецкой стороны в Стамбуле, и, насколько я понимаю, также налажены прямые контакты между делегациями. Поэтому потребности в каком-либо посреднике, в частности Дональде Трампе, пока нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт также прокомментировал предположение о том, что Вучич мог привезти президенту Владимиру Зеленскому определенное послание от диктатора Владимира Путина.

"Мог ли Вучич привезти какое-то послание от Путина президенту Зеленскому? Теоретически такое предположить можно, но я лично в этом сомневаюсь. Времени много прошло с 9 мая - нельзя возить сообщения в течение целого месяца. Поэтому, по моему мнению, речь идет скорее о попытке Сербии сбалансировать российский крен внешней политики Сербии и сделать его более прозападным и, соответственно, проукраинским", - добавил Горбач.

Смотрите видео - интервью Владимира Горбача:

Ранее Андрей Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева. Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми". Однако в то же время он выразил обеспокоенность, что такие действия могут усложнить путь к прекращению войны и заставить Путина прибегнуть к более жестким ответным шагам.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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