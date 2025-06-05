"Серьезный удар по имиджу РФ": Келлог сделал заявление об операции Паутина

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что Украина не знает, что будет делать противник.

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Кит Келлог прокомментировал операцию Паутина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы Келлога:

Операция СБУ повысила уровень эскалации

США пытаются предотвратить угрозу

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ Паутина - мощная атака украинских БПЛа на аэродромы стратегической авиации России 1 июня - повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

В интервью Fox News, Келлог заявил, что "атака на часть национальной системы выживания противника, в частности, на его ядерную триаду, существенно повышает уровень риска".

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"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина, - ред.) действительно сделала…. Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать… Мы бы не хотели дойти до этой точки", - заявил спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что в атаках украинских дронов важным был не столько материальный ущерб от уничтожения бомбардировщиков, сколько нанесенный противнику психологический эффект.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (России, – ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - заявил Келлог.

Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

В рамках масштабной спецоперации Паутина Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

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