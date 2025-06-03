"У нас нет выбора": Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться

"Паутина" доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне, считает премьер.

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Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться / коллаж Главред, фото УНИАН

Что сказал Денис Шмыгаль:

Для Украины это была очень целенаправленная военная операция

Технологии меняют поле боя

Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" была необходима для улучшения ситуации с безопасностью на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. Это может повториться. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью France 24.

По словам главы правительства, для Украины это была очень целенаправленная военная операция, особенно на фоне переговоров, которые не приносят прогресса.

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"Мы уже два месяца предлагаем полное прекращение огня, а россияне все еще не соглашаются. Они продолжают атаковать Украину каждую ночь, ежедневно, происходят постоянные ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру. Поэтому у нас нет выбора - мы должны уничтожить их военный потенциал и не дать им возможности это делать", - отметил Шмыгаль.

"Паутина" доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне, добавил премьер. Шмыгаль отмечает, что технологии меняют поле боя. Более того, он заявил, что Украина имеет много других идей для улучшения этой возможности.

"Это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков", - отметил он.

В то же время он отметил, что Украина нуждается от союзников в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить российскую логистику на оккупированных территориях и вблизи границы.

Инфографика: Главред

Спецоперация "Паутина" - что известно

Как писал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Кроме того, удар украинских беспилотников глубоко на территории страны-агрессора, вызвал гнев и тревогу среди российских чиновников. Это событие подчеркнуло неожиданную уязвимость авиации, способной нести ядерное оружие, вдали от фронтовых зон, говорится в материале Bloomberg.

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