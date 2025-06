Путин будет мстить за уничтоженные самолеты: СМИ раскрыли, что задумали россияне

Вкратце:

Российский диктатор Владимир Путин обязательно ответит на украинскую спецоперацию "Паутина", в результате которой был поражен 41 вражеский самолет. Противник может запустить по Украине баллистические ракеты, в частности "Орешник". Об этом говорится в материале The New York Times.

Журналисты со ссылкой на американских чиновников считают, что Москва может возобновить массированные удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удары по энергосети или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что еще рано оценивать полное влияние украинской операции на стратегические бомбардировщики России, отчасти потому, что россияне могут отремонтировать некоторые из пораженных самолетов.

По его словам, украинские беспилотники нанесли значительный ущерб российской армии, но сама по себе спецоперация "Паутина" не заставит Москву сократить свои наступательные операции в Украине.

Как писал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате успешной спецоперации был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Кроме того, удар украинских беспилотников глубоко на территории страны-агрессора, вызвал гнев и тревогу среди российских чиновников. Это событие подчеркнуло неожиданную уязвимость авиации, способной нести ядерное оружие, вдали от фронтовых зон, говорится в материале Bloomberg.

Читайте также:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.