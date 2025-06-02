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Массированная атака на аэродромы РФ: стало известно, сколько самолетов было уничтожено

Алёна Воронина
2 июня 2025, 10:28обновлено 2 июня, 11:09
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Стратегическая авиация страны-агрессора России понесла серьезные потери благодаря мощной спецоперации СБУ.
Массированная атака на аэродромы РФ: стало известно, сколько самолетов было уничтожено
Стало известно, сколько самолетов было уничтожено во время удара по аэродромам РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

  • Российская стратегическая авиация понесла серьезные потери благодаря спецоперации СБУ
  • Было уничтожено минимум 13 российских самолетов, еще больше получили повреждения

В воскресенье, 1 июня, дроны массированно ударили по военным объектам на территории страны-агрессора России. Удачную спецоперацию провела Служба безопасности Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальные безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, сколько именно самолетов было уничтожено во время мощного удара по российским аэродромам.

видео дня

Он отметил, что уничтожены были минимум 13 российских самолетов.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах", - сообщил Коваленко.

Удар по аэродромах в РФ
Удар по аэродромам в РФ/ скрин с видео

Смотрите видео удара по аэродромам РФ:

Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.

После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.

Напомним, появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ после ударов. OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".

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Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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