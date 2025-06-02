Массированная атака на аэродромы РФ: стало известно, сколько самолетов было уничтожено

Кратко:
- Российская стратегическая авиация понесла серьезные потери благодаря спецоперации СБУ
- Было уничтожено минимум 13 российских самолетов, еще больше получили повреждения
В воскресенье, 1 июня, дроны массированно ударили по военным объектам на территории страны-агрессора России. Удачную спецоперацию провела Служба безопасности Украины.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальные безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, сколько именно самолетов было уничтожено во время мощного удара по российским аэродромам.
Он отметил, что уничтожены были минимум 13 российских самолетов.
"Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах", - сообщил Коваленко.
Смотрите видео удара по аэродромам РФ:
Спецоперация СБУ 1 июня 2025 года - что известно
Как сообщал Главред, 1 июня произошли мощные взрывы на аэродромах в РФ, поражено более 40 самолетов. Были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация страны-агрессора России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Позже в СБУ сообщили, что была проведена спецоперация "Паутина". СБУ подтвердила, что в ходе спецоперации было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет. Ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет 7 миллиардов долларов.
После этого появились новые детали ударов по российским аэродромам 1 июня. Операция СБУ стала событием, которое не имеет аналогов за все время войны. Операция была тщательно подготовлена и заняла значительное время. Дроны ввозили в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ.
Напомним, появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ после ударов. OSINT-аналитик говорит, что украинская операция достигла "замечательного успеха".
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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