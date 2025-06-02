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РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой: пострадали люди, в том числе и дети

Анна Ярославская
2 июня 2025, 06:40
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В Холодногорском районе шесть человек пострадали в результате "прилетов" враждебных БпЛА.
Харьков, спасатель ГосЧС
Харьков был ударом вражеских дронов и ракет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой
  • Под ударом оказались три района города
  • Есть пострадавшие, в том числе и дети

Рано утром в понедельник, 2 июня, в Харькове прогремели взрывы. Город был под атакой вражеских БПЛА и баллистики.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. Также "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар.

видео дня

Зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждено складское здание.

Удары баллистики зафиксированы в Киевском районе Харькова.

По состоянию на 05:07 шесть человек пострадали в результате "прилетов" враждебных БпЛА.

Пострадал 7-летний мальчик. Еще один ребенок также нуждается в помощи медиков.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что две баллистические ракеты сегодня утром прилетели прямо в жилой район Харькова.

Одна ракета – возле многоэтажного дома – ударила в дорогу, буквально в нескольких десятках метров от школы.

"Когда стоишь возле этой воронки – осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров – и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут – и на дороге уже были бы машины, автобусы. Коммунальные службы уже работают, дорогу мы обязательно восстановим. Но самое главное – наши люди живы", - написал он.

Воронка послед удара вражеской ракеты
Воронка послед удара вражеской ракеты / t.me/ihor_terekhov

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в течение мая силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 4051 вражескую воздушную цель.

Всего за месяц уничтожено 46 крылатых ракет типа Х-101/Х-55СМ, 14 ракет "Калибр", девять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", пятьпять авиационных ракет Х-59/69, 1892 ударных дронов типа "Шахед", 731 разведывательный беспилотник и 1354 БПЛА других типов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.

В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене

В ночь на 27 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях. Противник применил 60 ударных дронов типа Шахед и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 43 вражеских дрона.

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