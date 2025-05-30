Восемь "прилетов" и пострадавшие: в Харькове прогремела серия взрывов

Удар беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.

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Сгорел троллейбус, еще по меньшей мере 18 - были повреждены / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov

Кратко:

Харьков и область атаковали дроны

В Слободском районе зафиксировано восемь попаданий

Есть пострадавшие

В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Детали раскрыл мэр города Игорь Терехов.

О звуках взрывов он сообщил после трех часов ночи. Удар беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.

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Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району.

"Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения", - написал Терехов.

Есть информация о том, что пострадала одна работница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Главы Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Синегубов также написал, что минувшей ночью россияне атаковали дронами село Васильев Хутор в Харьковской области.

"Враг атаковал ударными дронами с. Васильев Хутор Чугуевской громады. На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", - говорится в сообщении.

Обновлено. Позже Терехов уточнил, что под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене, пишет Суспільне.

Значительные потери транспорта во время атаки России на троллейбусное депо в Слободском районе удалось предупредить, потому что большинство транспорта заранее рассредоточили по городу. Терехов отметил, что под удар попала техника, которая находилась в ремонте: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 - получили различные степени повреждений.

Как сообщил мэр Терехов, общественный транспорт 30 мая будет работать по расписанию. Ночная атака российских дронов на троллейбусное депо не повлияет на движение.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях. Противник применил 60 ударных дронов типа Шахед и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 43 вражеских дрона.

В ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

По словам президента Зеленского, это была самая масштабная атака с начала полномасштабной войны.

Отметим, издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

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