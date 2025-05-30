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Восемь "прилетов" и пострадавшие: в Харькове прогремела серия взрывов

Анна Ярославская
30 мая 2025, 06:41обновлено 30 мая, 07:24
286
Удар беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.
Атака на троллейбусное депо в Харькове
Сгорел троллейбус, еще по меньшей мере 18 - были повреждены / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov

Кратко:

  • Харьков и область атаковали дроны
  • В Слободском районе зафиксировано восемь попаданий
  • Есть пострадавшие

В ночь на 30 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под массированным ударом вражеских дронов. Детали раскрыл мэр города Игорь Терехов.

О звуках взрывов он сообщил после трех часов ночи. Удар беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.

видео дня

Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району.

"Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения", - написал Терехов.

Есть информация о том, что пострадала одна работница КП, которая во время атаки дронов находилась на территории предприятия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Главы Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что в Слободском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадала 61-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Синегубов также написал, что минувшей ночью россияне атаковали дронами село Васильев Хутор в Харьковской области.

"Враг атаковал ударными дронами с. Васильев Хутор Чугуевской громады. На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", - говорится в сообщении.

Обновлено. Позже Терехов уточнил, что под удар дронов в Слободском районе Харкьова попало троллейбусное депо. Пострадали два человека — это работники, которые находились на смене, пишет Суспільне.

Значительные потери транспорта во время атаки России на троллейбусное депо в Слободском районе удалось предупредить, потому что большинство транспорта заранее рассредоточили по городу. Терехов отметил, что под удар попала техника, которая находилась в ремонте: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 - получили различные степени повреждений.

Как сообщил мэр Терехов, общественный транспорт 30 мая будет работать по расписанию. Ночная атака российских дронов на троллейбусное депо не повлияет на движение.

  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov
  • Атака на троллейбусное депо в Харькове
    Атака на троллейбусное депо в Харькове Фото: Суспільне, t.me/ihor_terekhov

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях. Противник применил 60 ударных дронов типа Шахед и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 43 вражеских дрона.

В ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

По словам президента Зеленского, это была самая масштабная атака с начала полномасштабной войны.

Отметим, издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

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