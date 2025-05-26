Самая масштабная атака с начала войны: Зеленский рассказал о ночном ударе РФ

Оккупанты запустили по Украине 9 крылатых ракет и 355 ударных беспилотников.

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Атака дронов 26 мая была самой масштабной с начала войны / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главные тезисы Зеленского:

РФ увеличивает масштаб атак из-за безнаказанности

Путин не хочет мира

Россию можно поставить в рамки только силой

В ночь на 26 мая российская армия применила против Украины наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. В результате атаки есть раненые. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. Всю ночь работали силы ПВО и спасатели.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, оккупанты запустили 9 крылатых ракет и 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "шахеды".

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"География удара этой ночью – от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора – ударные дроны и ракеты", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия увеличивает масштаб атак благодаря полной безнаказанности.

"При этом нет никакого значимого военного смысла, но есть значимый политический смысл. Таким образом, Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление. Как и всякого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех уважающих жизнь наций – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", - считает Зеленский.

Президент добавил, что на увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций.

"На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня следует отвечать блокировкам российских финансов и торговли российской нефтью (...) Россия должна завершить свою войну. А чтобы это произошло, нужно лишить ресурсов их желания воевать", - резюмировал президент.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Как писал Главред, в ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе ночью работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В результате атаки в Одесской области в поселке Великодолинское 14-летний подросток получил ранение ноги.

Отметим, издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

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