РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": детали

Противовоздушная оборона обезвредила 43 вражеских дрона типа Шахед и беспилотники других типов.

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Последствия атаки на Сумы показали спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ применила против Украины десятки дронов

Силы ПВО обезвредили 43 Шахеда

Под вражеский удар попали Сумы

В ночь на 27 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами различных типов с пяти направлений. Силы ПВО работали в 12 локациях.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, с 23:50 26 мая противник применил 60 ударных дронов типа Шахед и беспилотники-имитаторы различных типов.

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По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 43 вражеских дрона типа Шахед и беспилотники других типов на востоке, севере и юге страны. 35 были сбиты огневыми средствами поражения, 8 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных дронов в 3 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Атака на Сумы

В ночь на 27 мая оккупанты дважды ударили по городу Сумы, использовав дрон и авиацию.

Около 01:30 враг при помощи БПЛА ударил по территории одного из промышленных предприятий. Там произошел пожар. Были повреждены транспортные средства.

А около 04:30 Сумы снова были атакованы - на этот раз авиаударом. В результате повреждены по меньшей мере 7 частных домов, один двухэтажный жилой дом и несколько автомобилей, сообщили в ГосЧС.

Атака на Днепропетровщину

Как сообщили в ГосЧС, ночью враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками. В результате попадания в с. Знаменовка пострадал мужчина (1965 г.р.), от госпитализации отказался. Пожар ликвидирован.

Последствия атаки на Днепропетровщину / t.me/dsns_telegram

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 беспилотников.

В Самарском районе пострадал мужчина, также произошел пожар в жилом домеи хозяйственной постройке.

В Синельниковском районе повреждены агропредприятие, частный дом и автомобиль. Ранен 54-летний мужчина, его госпитализировали.

В Никопольском районе в результате атаки повреждены машина скорой помощи и легковое авто.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 мая в третий раз подряд Украина попала под массированный ракетно-дроновый удар страны-агрессора РФ. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения. Силам ПВО удалось сбить 9 крылатых ракет и 288 вражеских БпЛА.

По словам президента Зеленского, это была самая масштабная атака с начала полномасштабной войны.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе ночью работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших среди населения и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В результате атаки в Одесской области в поселке Великодолинское 14-летний подросток получил ранение ноги.

Отметим, издание The Economist пишет о том, что атаки России на Украину с использованием тысячи ударных дронов могут стать реальностью. Уже сейчас, по данным украинской военной разведки, страна-агрессор планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Кроме того, у РФ есть в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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