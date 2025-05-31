9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали

Кратко:
- РФ ночью атаковала несколько областей
- В результате удара КАБом в Запорожской области погибла 9-летняя девочка, 16-летний парень ранен
- Есть попадания в ряде областей
Российские оккупанты в ночь на субботу, 31 мая, атаковали ряд украинских областей. В Запорожской области в прифронтовом селе Долинка Пологовского района в результате удара управляемой авиационной бомбы погибла 9-летняя девочка, а 16-летний парень ранен.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили, еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.
Удар по Сумской области
Также ночью оккупанты нанесли удар по Сумской области. Как сообщили в Сумской областной военной администрации, в ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады. Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.
"По меньшей мере один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь на месте. Последствия атаки уточняются", - отметили в Сумской ОГА.
Удар по Харькову
Кроме этого, захватчики атаковали Харьков дронами. Ночью в Харькове прогремела серия взрывов. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, были "прилеты" в двух районах города. В Киевском районе было попадание в крышу на территории предприятия, вспыхнул пожар. В Шевченковском районе в результате обстрела занялся пожар. На месте попаданий работают профильные службы.
Позже Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова в результате атаки вражескими беспилотниками пострадал один человек. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Также глава Харьковской ОГА рассказал, что под обстрелом вражеских беспилотников оказался также город Изюм. В городе раздавались взрывы. По предварительным данным, зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия. Отмечается, что по состоянию на это время информация о пострадавших не поступала.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что есть информация о попадании по территории производственного предприятия в Киевском районе. Также в этом районе в результате прилета в нескольких домах выбиты стекла. В Шевченковском районе под ударом оказалась СТО - повреждено помещение и несколько автомобилей.
Терехов также рассказал, что всего зафиксировано восемь прилетов по Харькову - два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.
Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ. Тамара и Станислав учились в музыкальной школе, а Роман - обожал историю Украины и физику.
В Defense Express ранее сообщили, что РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины. РФ привлекла к обстрелам в минувшие дни даже редкие стратегические бомбардировщики Ту-160. Но при этом выпустила относительно немного ракет.
Напомним, Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы. Американский лидер ответил, почему не вводит новые санкции против России.
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Что такое КАБ?
КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.
Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
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