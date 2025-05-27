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РФ уже не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины - Defense Express

Алёна Воронина
27 мая 2025, 14:23
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РФ привлекла к обстрелам в минувшие дни даже редкие стратегические бомбардировщики Ту-160. Но при этом выпустила относительно немного ракет.
Fath-360, ракеты, Путин
РФ не может запускать по Украине много ракет, есть 2 серьезные причины/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин с парада 9 мая

Кратко:

  • Во время прошлых атак РФ за два дня запустила по Украине только 64 ракеты
  • РФ так мало выпустила ракет даже несмотря на солидные запасы, ведь ежемесячно производит 150 ракет
  • Есть несколько причин, почему оккупанты не могут запускать по Украине много ракет сразу

Страна-агрессор Россия за прошедшие несколько дней осуществила несколько комбинированных ударов по Украине с использованием баллистических и крылатых ракет, дронов и т.п. Но несмотря на то, что запасы ракет в РФ очевидно есть, враг за два дня использовал только 64 крылатые ракеты.

Об этом пишет профильное издание Defense Express. В издании напомнили, что, согласно информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 мая российские оккупанты выпустили по нашему государству 55 крылатых ракет, из которых 45 были сбиты. В следующую ночь, на 26 мая, захватчики запустили по Украине еще 9 ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС. То есть всего за два дня было использовано 64 крылатые ракеты.

видео дня

И это при том, что Россия к этим обстрелам привлекла даже редкие стратегические бомбардировщики Ту-160, которые в последний раз использовала еще в ноябре 2024 года.

Удары, которые произошли в минувшие несколько дней, стали первой серией массированных комбинированных атак в мае. Перед тем аналогичный обстрел был только 24 апреля. То есть у россиян было почти месяц на накопление запасов.

Также в издании напомнили, что в 2025 году подобные удары были только пять раз: 15 января, 25 февраля, 7 марта, 24 апреля и 25-26 мая. В целом РФ во время этих атак применила лишь 191 крылатую ракету.

Согласно оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, страна-агрессор Россия каждый месяц производит около 150 дальнобойных ракет различных типов, в частности - до 53 единиц Х-101, не считая "Калибры" или Р-500 для "Искандеров".

В издании отметили, что, несмотря на всю описанную выше информацию, темпы использования этих ракет объективно не соответствуют темпам их производства по всем оценкам. Отмечается, что это можно было бы объяснить либо тем, что РФ пытается накопить ракеты, либо тем, что оценки российского производства дальнобойных ракет были, возможно, завышенными.

"Но такая экономия уже не соответствует тому, что российская атака 25-26 мая должна была быть демонстрацией силы и возможностей в ответ на удары украинскими дронами. То есть почему-то враг использовал значительно меньше ракет, чем по оценкам имел, даже в парадигме их накопления. При этом с начала года максимальное общее количество крылатых ракет, которые запускает РФ - 64 единицы за два дня подряд", - пишут аналитики.

Аналитики назвали две причины, почему России сейчас так трудно запускать одновременно большое количество ракет:

  • дефицит ракетных носителей,
  • сложность организации атаки.

Относительно первой причины, Россия сейчас испытывает значительный риск, когда выводит надводные корабли, а также имеет ограниченные возможности подводных лодок, которые не может полноценно ремонтировать.

А что касается запуска воздушных ракет Х-101, то ситуация указывает на серьезные ограничения со стороны самих носителей - стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. РФ вынуждена экономить ресурс таких стратегических бомбардировщиков, и такие борты вместо привычных 6-8 ракет за один вылет часто запускают лишь 1-2 ракеты.

Также аналитики обратили внимание, что возникает вопрос, достаточно ли вообще в РФ таких самолетов Ту-95МС. На бумаге их якобы должно быть около 40-50 единиц, но в реальности все может быть иначе. И даже из заявленных 40-50 единиц не все могут быть в летном состоянии.

"В частности, известно, что из 13 или 18 известных строевых Ту-160 (в зависимости от источника) на ремонте и модернизации сейчас находится сразу шесть. То есть от трети до половины всего парка Ту-160 на заводе, а еще часть вполне может ожидать ремонта и быть в ограниченном или вообще нелетном состоянии. Если аналогичная ситуация и с Ту-95МС, то тогда в распоряжении врага вполне может быть далеко на 40, и даже не 20 этих самолетов, которые способны вообще выполнять боевые задачи. Таким образом именно количество ракетоносителей и сложность организации атаки крылатыми ракетами в РФ вполне могут превалировать над объемами их производства", - отметили аналитики.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, согласно информации издания The Economist, РФ имеет в резерве около 500 баллистических ракет. Для перехвата одной российской баллистической ракеты обычно требуются две ракеты-перехватчика PAC-3.

Также ранее сообщалось, что РФ производит ракеты с БпЛА быстрее их использования и может усилить удары. РФ может использовать воздушные удары как подготовку к очередной фазе наступательных действий.

Напомним, в ночь на 26 мая РФ запустила рекордное количество дронов. Армия РФ применила всего 364 средства воздушного нападения.

Также сообщалось, что РФ готовится к новым наступлениям - Зеленский рассказал важные подробности. Зеленский поручил увеличить производство дронов-перехватчиков и ускорить производство баллистических ракет.

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Что известно о Defense Express

Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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