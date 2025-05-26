РФ готовится к новым наступлениям: Зеленский рассказал важные подробности

Зеленский поручил увеличить производство дронов-перехватчиков и ускорить производство баллистических ракет.

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РФ готовится к новым наступлениям / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

РФ не хочет мира и планирует продолжать войну. Оккупанты готовят новые наступательные операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На заседание Ставки разведки доложили о намерениях РФ, возможностях российских войск и промышленного комплекса врага. Также украинское командование обсудило возможности давить на РФ и сбивать ее планы.

"Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну - нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны - откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру, кто пытается сделать дипломатию действенной", - сказал Зеленский. видео дня

Он также отметил, что вражеские атаки становятся более дерзкими и масштабными.

"Более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты - в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор - выбор Путина, выбор России - выбор воевать дальше и разрушать жизни", - добавил президент.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

РФ готовится к новым наступлениям / фото: скриншот

При этом Кремль делает вид, что пишет предложения для меморандума о мире после встречи в Стамбуле. Однако РФ лишь затягивает процесс и заслуживает полномасштабного давления, чтобы ограничить военную способность врага.

"Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого - постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы да еще и подготовка к новым наступлениям - это уже точно диагноз... Новые и сильные санкции против России - санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, - это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению - все они должны уважать мир. Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", - пояснил президент.

Также Зеленский поручил увеличить производство дронов-перехватчиков и предоставить отдельное финансирование для быстрого производства украинских баллистических ракет.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

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Как писал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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