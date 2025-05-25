У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

Россияне не говорят о мире, лишь транслируют такую риторику для Запада, сказал Андрей Коваленко.

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Россия может готовить новые комбинированные удары - ЦПД СНБО / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

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Есть сигналы, что Россия не прекратит удары по Украине

В России не звучат сообщения о стремлении Москвы к завершению войны

Страна-оккупант Россия из-за безнаказанности со стороны Запада, вероятно, не собирается прекращать воздушные удары по территории Украины. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

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"К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", - считает Коваленко.

По его словам, риторика о завершении войны во вражеском информационном поле абсолютно не звучит.

"Риторика завершения войны там не звучит, вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Откуда россияне запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар России по Украине 25 мая – главные новости:

Как сообщал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

В Хмельницкой области и Николаеве сообщили о погибших. В Харькове ранен подросток. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Россия затягивает войну и продолжает убийства, молчание США и других представителей мира лишь поощряет Путина, прокомментировал удары оккупантов президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал усилить санкции в отношении Кремля.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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