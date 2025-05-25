Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

Андрей Ганчук
25 мая 2025, 11:59
88
Россияне не говорят о мире, лишь транслируют такую риторику для Запада, сказал Андрей Коваленко.
ПВО Украины, МиГ-31К Кинжал РФ
Россия может готовить новые комбинированные удары - ЦПД СНБО / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

Главное:

  • Есть сигналы, что Россия не прекратит удары по Украине
  • В России не звучат сообщения о стремлении Москвы к завершению войны

Страна-оккупант Россия из-за безнаказанности со стороны Запада, вероятно, не собирается прекращать воздушные удары по территории Украины. В информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он написал, что, судя по всему, существует угроза повторных комбинированных воздушных ударов по Украине со стороны российских оккупантов.

видео дня

"К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", - считает Коваленко.

По его словам, риторика о завершении войны во вражеском информационном поле абсолютно не звучит.

"Риторика завершения войны там не звучит, вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира", - подчеркнул Андрей Коваленко.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда россияне запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удар России по Украине 25 мая – главные новости:

Как сообщал Главред, оккупанты РФ нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по Киеву и другим городам и населенным пунктам Украины. Взрывы прогремели во множестве областей. Есть пострадавшие. Погибли люди. Повреждены и разрушены здания.

В Хмельницкой области и Николаеве сообщили о погибших. В Харькове ранен подросток. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Россия затягивает войну и продолжает убийства, молчание США и других представителей мира лишь поощряет Путина, прокомментировал удары оккупантов президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал усилить санкции в отношении Кремля.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО войска России война России и Украины Андрей Коваленко Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:58Синоптик
Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героев

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героев

12:34Война
У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

Китайский гороскоп на сегодня 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на сегодня 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

Последние новости

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:53

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

11:59

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:46

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

Реклама
11:07

РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

10:43

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

09:59

Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадрыВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

07:01

РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, деталиВидео

Реклама
06:10

РФ готовит массированный налет дроновмнение

05:55

Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

05:00

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

04:35

Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснилаВидео

03:33

Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

02:00

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

24 мая, суббота
23:54

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

23:05

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

22:34

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

22:27

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

21:53

В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

21:42

Сколько тратит электричества компьютер в месяц

21:32

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

21:24

"Должны освободить тысячу": Зеленский сказал, когда завершится обмен 1000 на 1000Фото

21:01

Шевченко: больше чем Кобзарь - факты, которые меняют представление о гении

20:38

Армия РФ изменила тактику наступления: к чему готовится враг на юге Украины

20:36

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:31

Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилкиВидео

19:42

Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

19:33

Доллар стремительно "взлетит": банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня

Реклама
19:10

Кремлю в Сенате США не верят, Трампу дали время убедиться во лжи Путинамнение

18:58

Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины

18:40

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

18:20

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению - Sky News

17:42

Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

17:42

РФ завершает "мирный договор": у Путина рассказали, когда его передадут Украине

17:31

ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT, а цену на нефть снизить до $45 – СМИ

17:05

Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

17:02

В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

16:47

Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять