Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадры

Местные власти и спасатели продолжают публиковать последствия ударов оккупационной армии России по городам и населенным пунктам Украины. В Киеве, Харькове, Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской областях зафиксированы разрушения. Пострадали люди.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты применили с воздуха 367 средств воздушного нападения.
Силы ПВО сбили 45 крылатых ракет рф и 256 беспилотников.
Киев
Согласно данным на 8:00, в трех районах Киева – Голосеевском, Шевченковском и Днепровском – зафиксированы повреждения и частичные разрушения.
Голосеевский район
Обломки сбитого вражеского беспилотника повредили два жилых дома. В одном – частичное разрушение. 4 человека получили легкие травмы.
Днепровский район
Обломки сбитого российского дрона повредили жилое помещение. Ранен один гражданский.
Шевченковский район
Зафиксированы повреждения в двух локациях в результате атаки РФ.
Известно об 11 пострадавших. 3 человека госпитализированы.
"Отдельно подчеркиваю, что по городу на открытой местности продолжают находить обломки сбитых вражеских воздушных целей. Не касайтесь их и не подходите близко - они могут содержать взрывчатые вещества. Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке по номеру 101", - написал начальник КГВА Тимур Ткаченко.
В Харькове ранен подросток, повреждены дома и автомобили
В Харькове оккупанты атаковали четырьми БПЛА и попали в предприятие. Повреждены многоэтажные дома и автомобили. Три человека в больнице, сообщил мэр Игорь Терехов.
По данным ГСЧС, ранен 14-летний парень, состояние средней тяжести.
Тернопольская область
Спасатели сообщили о ликвидации последствий ночного удара оккупантов в Тернопольской области. Враг попал в один из промышленных объектов, был пожар.
"К ликвидации последствий привлечено более 68 спасателей и 16 единиц техники. Силами подразделений ГСЧС пожар локализован. Работы по окончательной ликвидации продолжаются.
Предварительно - без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
В Николаеве частично разрушен дом
Николаевская областная прокуратура показала новые фотоснимки частично разрушенного дома в Николаеве, в который попали российские оккупанты.
Вражеские дроны разрушили два этажа многоквартирного жилого дома. По данным прокуратуры, погиб 1 человек. 5 человек пострадали, среди них – 17-летний парень.
Повреждены жилые дома, автомобили, офисные помещения и объект критической инфраструктуры.
Хмельницкая область
Согласно предварительной информации от ГСЧС, погибли 4 человека.
5 человек получили осколочные ранения и находятся в больнице. 1 человек – в тяжелом состоянии.
Разрушено шесть частных домов, более двадцати – повреждено.
Атаки России на Украину – новости:
Как сообщал Главред, российские оккупанты ночью в воскресенье, 25 мая, атаковали Киев и другие крупные украинские города и населенные пункты. Взрывы гремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
В ночь на 24 мая РФ атаковала Киев. Пострадали 6 районов украинской столицы. Фиксировались пожары и разрушения.
На днях, 21 мая, Россия атаковала Украину с воздуха. В Сумах из-за вражеских ударов пропадал свет. В Киеве работала ПВО.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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