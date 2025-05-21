Сумы - без света, в Киеве гремели взрывы: что известно о ночной атаке дронов

По одному из объектов в Сумах зафиксировано пять попаданий, по другому – два. В столице работали силы ПВО.

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В Киеве и Сумах прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/Sumy_news_ODA

Кратко:

Украина была под воздушной атакой со стороны российских оккупантов

В Сумах прогремел взрыв, город частично без света

В Киеве работали силы ПВО

В ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.

В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.

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Атака дронов на Сумы

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.

По его данным, информации о погибших или пострадавших пока нет.

Смотрите видео - Что известно о ночной атаке дронов на Сумы:

В Сумской ОВА сообщили, что из-за российской дроновой атаки в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что известно об одном пострадавшем человеке.

По его словам, часть областного центра - обесточена.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", - рассказал он.

После атаки дронов вспыхнул пожар / t.me/Sumy_news_ODA

Атака на Киев

В столице Украины минувшей ночью также была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.

Начальник администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице работают силы ПВО по вражеским беспилотникам.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - призвал чиновник.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений. Было сбито 88 Шахедов на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.

Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет". Сообщалось, что люди в автобусе ехали на эвакуацию.

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