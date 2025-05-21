Сумы - без света, в Киеве гремели взрывы: что известно о ночной атаке дронов

Кратко:
- Украина была под воздушной атакой со стороны российских оккупантов
- В Сумах прогремел взрыв, город частично без света
- В Киеве работали силы ПВО
В ночь на 21 мая ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за атаки вражеских дронов.
В Киеве работали силы ПВО. В районе города Сумы был слышен взрыв.
Атака дронов на Сумы
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что российские оккупанты атаковали два предприятия на территории города. По одному из объектов зафиксировано пять попаданий, по другому – два.
По его данным, информации о погибших или пострадавших пока нет.
Смотрите видео - Что известно о ночной атаке дронов на Сумы:
В Сумской ОВА сообщили, что из-за российской дроновой атаки в некоторых районах города пропал свет, были повреждены предприятия и произошли пожары.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал, что известно об одном пострадавшем человеке.
По его словам, часть областного центра - обесточена.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы", - рассказал он.
Атака на Киев
В столице Украины минувшей ночью также была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА.
Начальник администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице работают силы ПВО по вражеским беспилотникам.
"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!" - призвал чиновник.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений. Было сбито 88 Шахедов на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
Утром в субботу, 17 мая, РФ ударила по рейсовому автобусу на Сумщине. Автобус двигался из Белополья в Сумы. В результате удара погибли девять человек.
Удар был осуществлен барражирующим боеприпасом "Ланцет". Сообщалось, что люди в автобусе ехали на эвакуацию.
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