Разбитые дома и поврежденные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами

Россияне продолжают обстреливать украинские города.

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Россияне атаковали Украину ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

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Россия атаковала Украину 273-мя ударными БпЛА

Украинским защитникам удалось сбить 88 вражеских целей

128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны

В ночь на 18 мая российские оккупанты атаковали Украину 273-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных. Дроны запускали с разных направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В сообщении говорится, что по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 88 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. Еще 128 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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Вражескую воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось сбить украинским защитникам / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

По данным ВС, в результате российского удара пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

Кроме того, в результате атаки российских беспилотников повреждены окна квартиры жилого дома в Соломенском районе Киева. Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Телеграмме.

Как уточнили в КМВА, обошлось без пожара и потерпевших. На месте работают соответствующие службы.

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что ночь в Украине была непростая.

"Россияне всегда использовали войну и атаки для того, чтобы всех запугивать в переговорах. Именно поэтому они делают все, чтобы избежать прекращения огня, потому что война - это инструмент манипуляций", - написал Коваленко.

Shahed 136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в результате вражеской атаки 18 мая на Киевскую область, в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода. Также зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА в столице, в частности, в Голосеевском районе.

Днем ранее, 17 мая, россияне ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. В результате удара погибли девять человек.

Напомним, днем в пятницу, 16 мая, прогремели взрывы в Днепре и Днепропетровской области. Была применена одна баллистическая ракета "Искандер-М".

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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