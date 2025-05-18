РФ атаковала Киевскую область дронами: есть погибшая, среди раненых - ребенок

В одном из районов города зафиксировано падение обломков.

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Удар РФ по Киевской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Киевскую область дронами

Известно, что от полученных травм погибла женщина в Обуховском районе

Также ранены мужчина, женщина и ребенок

В ночь на 18 мая страна-агрессор Россия пыталась атаковать Киевскую область дронами. В результате атаки есть разрушения, погибшая и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"К сожалению в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина. Ранен мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 лет. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, в результате атаки произошло частичное разрушение частного дома. Кроме того, в многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

"В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода", - добавил глава Киевской ОГА.

Позже, в Киевской городской военной администрации сообщили, что в одном из районов города зафиксировано падение обломков.

"По состоянию на 06:10 зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БпЛА в Голосеевском районе. Повреждена крыша нежилого здания", - отметили в КГГА.

Известно, что обошлось без пожара и пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром в субботу, 17 мая, ударили по рейсовому автобусу возле Белополья в Сумской области. В результате удара погибли девять человек.

Утром в пятницу, 16 мая, в Киеве были слышны звуки взрывов. Ночью на Киевщине было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников. В областной администрации сообщали о работе сил ПВО.

14 мая в Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили баллистической ракетой. Вражеский удар был по объекту промышленности.

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