Путин начинает раздражать Трампа, США готовят новый удар по РФ – Bloomberg

Главное:
- Трамп может ужесточить санкционное давление на РФ
- Трампа начинает раздражать жёсткая риторика Путина
Президент США Дональд Трамп в закрытых разговорах дал понять, что готов рассмотреть возможность ужесточения санкционного давления на Россию, если ситуация того потребует.
По информации источников агентства Bloomberg, Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на немедленном 30-дневном прекращении огня и пригрозила Москве новыми санкциями в случае отказа.
Этот шаг фактически стал ультиматумом: если к 12 мая Россия не прекратит боевые действия, будет запущен новый этап санкционного давления.
Хотя в публичных заявлениях Трамп изначально проявлял сдержанность, западные дипломаты утверждают, что в частных беседах он выразил поддержку этой инициативе.
Один из европейских чиновников, знакомый с деталями переговоров, сообщил, что американский лидер согласился с позицией союзников и дал понять, что готов к дальнейшим шагам против Москвы.
По данным агентства, Трампа начинает раздражать жёсткая и непреклонная риторика Владимира Путина, особенно на фоне того, что Трамп обещал достичь мира в Украине в первые 100 дней своего второго срока, но пока этого не произошло.
Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.
Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.
Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.
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Издание Bloomberg
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