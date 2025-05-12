Путин начинает раздражать Трампа, США готовят новый удар по РФ – Bloomberg

Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на немедленном 30-дневном прекращении огня.

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Против РФ могут ввести новые санкции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Трамп может ужесточить санкционное давление на РФ

Трампа начинает раздражать жёсткая риторика Путина

Президент США Дональд Трамп в закрытых разговорах дал понять, что готов рассмотреть возможность ужесточения санкционного давления на Россию, если ситуация того потребует.

По информации источников агентства Bloomberg, Украина вместе с европейскими партнерами настаивает на немедленном 30-дневном прекращении огня и пригрозила Москве новыми санкциями в случае отказа.

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Этот шаг фактически стал ультиматумом: если к 12 мая Россия не прекратит боевые действия, будет запущен новый этап санкционного давления.

Хотя в публичных заявлениях Трамп изначально проявлял сдержанность, западные дипломаты утверждают, что в частных беседах он выразил поддержку этой инициативе.

Один из европейских чиновников, знакомый с деталями переговоров, сообщил, что американский лидер согласился с позицией союзников и дал понять, что готов к дальнейшим шагам против Москвы.

/ Инфографика: Главред

По данным агентства, Трампа начинает раздражать жёсткая и непреклонная риторика Владимира Путина, особенно на фоне того, что Трамп обещал достичь мира в Украине в первые 100 дней своего второго срока, но пока этого не произошло.

Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.

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