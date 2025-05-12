Берлин выдвинул ультиматум Путину: 12 часов на ответ - или санкции против РФ

Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

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Берлин выдвинул ультиматум Путину / коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Кратко:

Германия предупредила Кремль, что "часы тикают"

Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Об этом заявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, сообщает The Guardian.

По его словам, Германия предупредила Кремль, что "часы тикают". Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

видео дня

"У нас еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет заключено перемирие, европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал Корнелиус.

Кроме того, как заявил глава Министерства иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, Германия предложит Украине дополнительные пакеты вооружений, если переговоры с Россией по урегулированию войны провалятся.

По словам министра, Берлин ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам. Если переговорный процесс провалится, Германия готова предложить дополнительные пакеты вооружения для Украины.

Главный дипломат Германии также предупредил Россию о дальнейших последствиях, в частности усиление санкций.

Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сделал заявление и сказал, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Он отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только на переговоры, но и на прекращение огня с 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Зеленский перехватил инициативу у Путина. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

В The Economist отметили, что ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне. Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что следующие дни действительно могут стать решающими.

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