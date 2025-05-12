Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

О чем сообщается:
- В ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины
- За кулисами ведутся интенсивные переговоры
В ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины. Сейчас за кулисами ведутся интенсивные переговоры. Об этом сообщает The Economist.
Считается, что своим постом о призыве немедленно согласиться на переговоры в Турции американский президент Дональд Трамп буквально не оставил Владимиру Зеленскому выбора. В то же время слова президента США о том, что переговоры покажут настоящую готовность РФ к миру, являются оптимистичными. Это свидетельствует о том, что Америка готова давить на Путина.
"Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что ведутся серьезные закулисные переговоры, и что следующие дни действительно могут оказаться решающими. Господин Трамп явно остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает свою риторику под его речь и его сообщения в социальных сетях", - пишет The Economist.
В то же время достаточно низкими являются шансы прекращения огня в ближайшие дни. Также под большим вопросом остается и встреча Зеленского и Путина в Турции.
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.
Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.
Другие новости:
- Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп
- Путин будет требовать капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции
- Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред