Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что следующие дни действительно могут стать решающими.

https://glavred.info/politics/vedutsya-intensivnye-peregovory-skoro-budet-povorot-v-voyne-the-economist-10663841.html Ссылка скопирована

На мировой арене ведутся интенсивные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

О чем сообщается:

В ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины

За кулисами ведутся интенсивные переговоры

В ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины. Сейчас за кулисами ведутся интенсивные переговоры. Об этом сообщает The Economist.

Считается, что своим постом о призыве немедленно согласиться на переговоры в Турции американский президент Дональд Трамп буквально не оставил Владимиру Зеленскому выбора. В то же время слова президента США о том, что переговоры покажут настоящую готовность РФ к миру, являются оптимистичными. Это свидетельствует о том, что Америка готова давить на Путина.

видео дня

"Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что ведутся серьезные закулисные переговоры, и что следующие дни действительно могут оказаться решающими. Господин Трамп явно остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает свою риторику под его речь и его сообщения в социальных сетях", - пишет The Economist.

В то же время достаточно низкими являются шансы прекращения огня в ближайшие дни. Также под большим вопросом остается и встреча Зеленского и Путина в Турции.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред