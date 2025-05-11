Запад поставил Путину ультиматум, Кремль застали врасплох – Sky News

Путин предпринял последнюю попытку избежать обязательств агрессора России по 30-дневному прекращению огня, считают журналисты.

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Кремль спешил, поэтому в Турции могут и не знать о планах по переговорам в Стамбуле - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из материала:

Кремль наспех готовил заявление Путина

Ультиматум Запада заставил Кремль изменить планы

Путин сделал последнюю попытку избежать режима прекращения огня

Предложение главы Кремля относительно прямых переговоров с Украиной является его последней попыткой избежать обязательств России по тридцатидневному прекращению огня. Подготовка к такому заявлению выглядела странной и "слепленной наспех в коридоре".

Турция, похоже, о планах по переговорам не в курсе

Журналисты Sky News пишут, что несмотря на позицию Кремля, в котором заявили о значимости заявления Путина, на самом деле его риторика является повторением слов, озвученных неделями ранее. Есть только один корректив – дата.

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Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая в Стамбуле для обсуждения более длительного перемирия. Но Турция, похоже, даже об этом и не знает. Ведь Путин лишь анонсировал звонок Эрдогану.

В материале также говорится, что учитывая ультиматум коллективного Запада, ответ Путина должен был быть более "предметным".

"Учитывая очевидную поддержку Америкой ультиматума Европы к России (прекращение огня или санкции), он должен был ответить чем-то новым. Но это предложение выглядело так, словно было наспех слеплено в коридоре на улице", - указали в издании.

Странная подготовка в Кремле

Кроме того, пишет Sky News, подготовка Кремля к заявлению Путина выглядела крайне странной. Сначала объявили пресс-конференцию, в рамках которой журналисты могли бы задать вопросы. Однако после заявления союзников Украины из Европы все изменилось. Все выглядело так, будто Кремль застали врасплох.

"Изначально это было сделано как подведение итогов двусторонних встреч, которые Путин провел на этой неделе с лидерами стран, приехавшими на празднование Дня Победы. Но ультиматум из Европы, похоже, застал Кремль врасплох", - говорится в статье.

Причем Путин вышел к журналистам только ближе к двум часам ночи. Вопросов уже не было, только заявление. И непонятно, зачем было приглашать прессу.

Кроме того, корреспондент прямо спросил у Путина, не является ли его предложение попыткой затянуть время. На что глава Кремля ответил следующее:

"Это очень серьезный подход", - подчеркнул Владимир Путин.

Заявление Путина о переговорах с Украиной и ответ Киева – главные новости:

Как сообщал Главред, Путин в ночь на 11 мая предложил Украине прямые переговоры. Место проведения – Стамбул. Дата – 15 мая. Дескать, Москва готова говорить с Киевом без предварительных условий. Однако Россия, мол, будет стремиться устранить первопричины конфликта.

Стоит отметить, что Путин фактически отказался от 30-дневного перемирия, на котором настаивали Украина и Запад.

Кремлю нужны переговоры, которые учитывали бы "реальную ситуацию" на поле боя, сказал помощник главы РФ Юрий Ушаков. Кроме того, Москва "требует" учесть "результаты" предыдущих стамбульских переговоров.

Зеленский назвал "хорошим знаком" готовность России к переговорам, однако подчеркнул, что сначала Москва должна согласиться на полное прекращение огня сроком на 30 дней. Причем сделать это следует с 12 мая. И тогда Киев будет согласен на переговоры.

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Что такое Sky News? Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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