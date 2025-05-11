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Отказ Путина от прекращения огня: у Зеленского сделали первое заявление

Андрей Ганчук
11 мая 2025, 10:15обновлено 11 мая, 10:46
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Путин выбрал путь войны, сказал Андрей Коваленко.
Путин, войска РФ
Путин готовится к наступлению летом - СНБО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • Путин решил воевать дальше
  • Путин готовится к летнему наступлению

Глава Кремля Владимир Путин фактически отказался от завершения развязанной Россией войны против Украины ради летнего наступления. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Путина, в рамках которого кремлевский руководитель отказался от прекращения огня на 30 дней, как того требовали Украина и Запад.

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"Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", - сказал Коваленко.

По его словам, для дальнейшего урегулирования РФ должна согласиться на полное прекращение огня.

"Полное прекращение огня, Россия должна согласиться на то, чего постоянно пытается избежать", - говорит Коваленко.

Отказ Путина от прекращения огня и планы РФ на лето – главные новости:

Как сообщал Главред, в конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что этим летом Россия может "что-то готовить" в Беларуси под предлогом якобы военных учений.

"Посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - говорил глава государства.

Ночью 11 мая Путин сделал экстренное заявление, в котором предложил прямые переговоры с Украиной. Путин считает, что они могут состояться 15 мая в Турции. Дескать, Россия готова говорить без предварительных условий, но "чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу".

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что "условием" России для переговоров является учитывание "реальной ситуации" на поле боя. Кремль ждет "ответа Киева".

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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СНБО Владимир Путин война России и Украины Андрей Коваленко Тридцатидневное прекращение огня
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