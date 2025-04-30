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РФ готовит удар из Беларуси: есть ли угроза нового наступления на Киев и Львов

Юрий Берендий
30 апреля 2025, 14:55обновлено 30 апреля, 15:30
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РФ может использовать учения на территории Беларуси для нового наступления на Украину или для провокации против европейских стран, в частности стран Балтии.
РФ готовит удар из Беларуси: есть ли угроза нового наступления на Киев и Львов
Россия готовит новый удар с территории Беларуси под видом "учений" / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • К чему готовятся войска РФ в Беларуси
  • Может ли Россия повторить новое наступление на Киев
  • Есть ли угроза наступления россиян через Луцк на Львов

29 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Триморья предупредил о возможной угрозе нового наступления со стороны России через территорию Беларуси. До этого Россия и Беларусь объявили о подготовке к стратегическим учениям "Запад-2025" на территории Беларуси.

Главред собрал главное, что стоит знать о новой угрозе наступления со стороны Беларуси.

"Россия что-то готовит в Беларуси", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что этим летом Россия может планировать определенные действия на территории Беларуси, прикрываясь военными учениями. Об этом он заявил во время своего выступления на саммите Триморья, сообщает Суспільне.

По словам Зеленского, именно под видом учений Россия часто начинает новые этапы своей агрессии.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: Главред

"Посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - сказал Зеленский.

К чему готовятся россияне в Беларуси

Также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что существует реальный риск использования российских учений в Беларуси как прикрытие для провокаций как против Украины, так и против европейских стран.

"Кто следит давно - мы с вами об этом говорили. Поверьте, к таким сценариям все готовы, и за врагом будет повышенное внимание. Сама же Россия хочет воевать в течение всего лета и до конца этого года - об этом говорит их ВПК и накопление резервов. Конечно же, они хотят разбалансировать внимание, но им не удастся", - отметил он.

Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью

Сейчас обстановка на украинско-белорусской границе остается стабильной, как и вглубь самой территории Беларуси. Однако направление все еще считается потенциально опасным, поскольку Россия может снова попытаться его использовать. Об этом в интервью Укринформу сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что вблизи границы не наблюдается ни одной ударной группировки, которая бы формировалась или уже была создана. Также сейчас на территории Беларуси не зафиксировано присутствия российских войск в таком количестве, которое могло бы представлять реальную угрозу Украине.

Андрей Демченко
Андрей Демченко / Фото: УНИАН

"Мы постоянно следим за тем, насколько ситуация может меняться, потому что Беларусь дальше, к сожалению, поддерживает Россию. И, собственно, нельзя исключать того, что с этого направления враг не прибегнет к каким-то другим действиям. Особенно учитывая то, что они снова анонсируют совместные учения. Конечно, если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, мы об этом будем знать", - резюмировал спикер ГПСУ.

Может ли Россия повторить новое наступление на Киев

Осенью 2025 года в Беларуси запланированы совместные учения армий России и Беларуси под названием "Запад-2025". Как отметил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, за такими маневрами может крыться подготовка к новому витку агрессии, в частности потенциальной попытки повторного наступления на Киев.

"Все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Главнокомандующий ВСУ Сирский в интервью LB.ua 9 апреля.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Сирский напомнил, что именно по такой схеме разворачивались события в 2022 году - тогда под видом учений была создана ударная группировка, которая впоследствии атаковала Украину. Несмотря на первоначальные надежды на возвращение российских войск домой, продолжение учений стало тревожным сигналом.

Он отметил, что риски, связанные с будущими учениями, должны быть учтены в стратегическом планировании.

Что означает заявление Сырского об угрозе наступления из Беларуси

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский описал самый пессимистичный сценарий. По его словам, это нормально, ведь военные всегда готовятся к худшему развитию событий.

"Да, теоретически такая возможность есть. И она планируется - это командно-штабные игры, которые проводятся перед какими-то учениями или во время них. Это может быть легендой - командно-штабные учения по захвату Польши или пробивание коридора в Калининградскую область, или по захвату трех балтийских стран. Все это будет контекстом учений, одной из легенд. Но это не будет подготовкой к вторжению. Хотя сами по себе учения - это уже некая подготовка: осмотр войск и их подготовка к определенным действиям. Сегодня у россиян нет сил и средств для подобных операций, а белорусская армия не поможет вторжению", - добавил он.

Свитан напомнил, что в 2022 году Россия уже использовала учения как прикрытие для подготовки к вторжению, хотя тогдашняя операция была, по сути, военной авантюрой. Силы и ресурсы, которые россияне тогда сосредоточили, были явно недостаточны для захвата Киева, левобережной Украины или тем более всего государства. Их цель заключалась в быстром установлении контроля над столицей.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал об угрозе нового наступления РФ из Беларуси:

Может ли Россия начать наступление через Луцк на Львов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что в Европе все четче осознают, что в случае остановки боевых действий уже через год Россия сможет восстановить почти половину своего парка бронетехники и артиллерии. А в течение трех-пяти лет она сформирует армию численностью полтора миллиона человек, которая будет готова как к новому вторжению в Украину, так и к наступлению на Европу. При этом Россия вполне может использовать для этого направление через Беларусь или страны Балтии.

"Вспомните, как в 2022 году мы боялись, что Путин ударит через Луцк по Львову и перережет нам пути поставки техники, и тогда нам кранты. Так вот, Россия вполне может сделать это сейчас", - отмечает эксперт.

Чем может закончиться для Беларуси вторжение войск РФ в Украину через ее территорию

Однако, по словам Романа Свитана, Россия больше не решится повторить авантюру вроде той, что состоялась в 2022 году. Украина же, со своей стороны, не позволит даже попыток реализовать подобный сценарий. Сейчас северная граница с Беларусью хорошо укреплена, были возведены фортификации, развернуты десятки тысяч украинских военных. Кроме того, украинская армия готова уничтожать противника еще на белорусской территории, не допуская его продвижения к государственной границе.

"А если в нашу сторону что-то двинется, то, как свет в бане, "выключится" вся белорусская экономика, потому что мы нанесем серьезный удар по белорусским нефтеперерабатывающим заводам и железным дорогам: по Белкалию, Мозырскому НПЗ, Нафтану, всем тяговым подстанциям на железной дороге, путепроводам и прочему. Все это будет уничтожено в течение нескольких часов. У нас такая возможность есть: это не до Урала лететь несколько сотен километров, а, допустим, до Мозырского НПЗ всего 40 километров - один залп "Смерча", и все, НПЗ не будет. Лукашенко все это прекрасно понимает, и он не допустит такой ситуации, иначе закончится его правление в Беларуси", - указывает он.

армия Беларуси инфографика
Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Эксперт считает, что информация о российско-белорусских учениях осенью является скорее элементом информационного давления, попыткой психологического воздействия. Вероятно, Москва стремится таким образом запугать европейские страны, которые могут развернуть миротворческие силы вблизи белорусской границы. Это позволило бы Украине перебросить свои подразделения на восточный фронт. Россия знает об этих переговорах и поэтому активизировала информационную кампанию.

Какова цель вторжения России в страны Балтии

Свитан указывает на то, что сейчас Россию от полномасштабного вторжения в Европу сдерживают ограниченные возможности ее армии - нехватка ресурсов, логистических возможностей, а также состояние экономики. По его словам, Москва уже потратила сотни миллиардов рублей на создание баз и инфраструктуры, в частности для потенциального наступления на страны Балтии.

"Например, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов - это как раз и есть площадки для вторжения в страны Балтии. То же касается и усиления военного сотрудничества с Беларусью, инфильтрации российских спецслужб и российских военнослужащих в вооруженные силы Беларуси, а также совместных военных учений РФ и Беларуси, которые состоятся этой осенью. Все это является камнями для строительства фундамента для вторжения в страны Балтии: Эстонию, Литву, Латвию и в часть Польши, чтобы соединиться с Калининградской областью. Поэтому подготовка уже идет", - указывает эксперт.

Свитан подчеркнул, что стратегическая цель России, как и любой империи, - это постоянное расширение. Империя существует до тех пор, пока распространяет свое влияние, а остановка этого процесса ведет к внутреннему распаду.

Впрочем, эксперт не видит реальных предпосылок для его воплощения сейчас. В частности, он указывает, что пока нет никаких признаков того, что боевые действия на украинском фронте могут прекратиться, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года. По его словам, остановить более 1,5 тысячи километров активного фронта в нынешних условиях нереально.

"Так что теоретическую возможность вторжения России в страны Балтии обсуждать можно, но на практической реализации этого сценария я бы не стал зацикливаться", - делает вывод аналитик.

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