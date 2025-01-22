В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов

В случае заморозки войны через 3-5 лет армия России будет готова к вторжению в Европу и снова придет в Украину, считает полковник запаса Жданов.

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Прекращение огня в 2025 году технически невозможно, переговоры начнутся не раньше 2026-го – Жданов / Коллаж: Главред

Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, рьяно взялся за работу, пачками подписывая указы, касающиеся национальной безопасности, миграционной политики, энергетики и прочего, а также отменяя ряд решений администрации Джозефа Байдена. Украина в ожидании первых решений и шагов Трампа на должности президента относительно войны с Россией. Впрочем, твердое намерение Трампа прекратить огонь в нашей стране очевидно, как и его желание договариваться с Путиным. Но вопрос в условиях, на которых может произойти заморозка войны.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько велика угроза, что Трамп и Путин будут договариваться за спиной у Украины и принуждать ее к капитуляции, что позволит Киеву не выполнять то, о чем договорятся американский и российский лидеры, способны ли США полностью прекратить оказывать военную помощь нашей стране, и почему даже в таком случае Украина имеет все шансы одержать победу в войне, почему в 2025 году не стоит ждать прекращения огня, а также почему Россия спешит поставить войну на паузу.

Накануне инаугурации Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине. На ваш взгляд, удастся ли ему это? И устроят ли Украину те условия, на которых Трамп будет пытаться это сделать?

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Трамп хочет спасти мир и предотвратить третью мировую войну. Настоящий живой Капитан Америка. У вас прекрасное имя – Надежда. Однако если говорить о войне в Украине, то у меня надежды на Трампа очень мало.

По всем поступкам и заявлениям Трампа, а особенно по тому, что говорит его окружение (которое будет выполнять всю "грязную работу" по урегулированию этого конфликта), видно, что Трамп пойдет по пути наименьшего сопротивления, ведь он прагматик и бизнесмен. Трамп пойдет по пути "надо просто перестать стрелять". Маленькое дежавю, не правда ли?

Кроме того, совершенно очевидно, что Трампу очень нравится Путин. Он смотрит на Путина с вожделением и сам мечтает о диктатуре. В США опасаются, что Трамп может добраться до Конституции Америки. Он нашел способ обходить Конгресс и управляет страной с помощью указов и распоряжений.

В этот раз Трамп вообще собрал лояльную команду. Если во время предыдущей президентской каденции Трампа в его команде были профессионалы, которые стали уходить, и Трампу пришлось сделать заявление – мол, "это не они от меня уходят, а я их выгоняю", то теперь в команде Трампа только те, кто будет сдувать с него пылинки. Вся Америка в его руках.

Трампу очень нравятся жесткие методы правления Путина, и он всегда называл его "хорошим парнем" и призывал слушать его. Вот и сейчас Трамп сходу настроен на телефонный звонок Путину и встречу с ним. И я не удивлюсь, если после встречи с Путиным Трамп потребует от нас вывести войска на административные границы областей, которые Россия внесла в свою конституцию.

Трамп может потребовать от Украины вывести с войска на админграницы областей, которые РФ внесла в свою конституцию – Жданов / фото: скриншот из видео

На каком основании?

На основании права силы. Сегодня право силы сильнее, чем сила права. Наступает эпоха хаоса и силовых решений.

Путин же сказал, что готов остановиться только с учетом реалий на земле. И Трамп не будет ему возражать.

Самый вероятный сценарий развития событий при Трампе – это заморозка войны по линии боевого соприкосновения. Поэтому именно сейчас будут самые интенсивные бои, которые только сможет себе позволить Россия, исходя из ее сил. Российские войска будут стараться захватить как можно больше территории, причем неважно, в какой области. Получится захватить что-то в Днепропетровской области, войска РФ попрут туда. Сейчас противник активизировался в Харьковской области – возле Лимана и Купянска: хватит сил – попрут туда. Лишь бы захватить.

А Трамп просто всё это россиянам утвердит.

Сейчас будут самые интенсивные бои, РФ попытается захватить как можно больше украинской территории – Жданов / фото: 4 отдельная танковая бригада

Ведь железнодорожная ветка на Мелитополь из Ростова построена и работает, автомобильная и железная дорога Мариуполь – Бердянск – Чонгар строится полным ходом, почти до Крымского перешейка дотянули высоковольтную линию электропередач из Ростова, а тянут ее в Энергодар. Более того, Росатом уже подал заявку на запуск первого реактора Запорожской АЭС, и до конца года он намерен получить лицензию на запуск всех шести реакторов. От МАГАТЭ! То есть Россия столбит за собой территорию по полной программе. При этом всех проукраински настроенных людей депортируют, вывозят, выдавливают, убивают – это геноцид. Говорят, сегодня в Мариуполе в маршрутке русской речи не услышишь – там лишь представители непонятных народов непонятных окраин Российской Федерации.

Очень боюсь, что Трамп будет на стороне России. Впрочем, я никогда и не ожидал, что Трамп будет на нашей стороне. Трамп скажет: "Ребята, надо просто перестать стрелять". Как он заставил перестать стрелять Нетаньяху. Взгляните на договор о прекращении огня в секторе Газа – это же стопроцентная капитуляция Израиля! Ни одного пункта этой войной Израиль не добился, хотя полтора года рубился, терял технику, потратил 41 млрд долларов, а сколько людей положил! В результате ХАМАС не уничтожен, политически легитимизирован и стал органом управления сектором Газа, а также является подписантом, то есть стороной договора. Далее Израиль даёт 600 грузовиков гуманитарной помощи ХАМАСу, выводит войска с территории сектора Газа, а также предоставляет так называемый Филадельфийский коридор в Ливан, который начертили американцы и который не будет контролировать Израиль. Даже заложников меняют 1:30-1:50, например, за трех женщин Израиль отдает 90 палестинцев – там тоже женщины, но они были осуждены за террористическую деятельность против Израиля. Еще и будет платить ХАМАСу и восстанавливать сектор Газа.

Причем с дня накануне инаугурации Трамп начал говорить, что Байден тут ни при чем, а это он сам и его помощники организовали мир. Трамп окрылен первым успехом на Ближнем Востоке. Самое интересное, что, когда подписывалось соглашение с Израилем, руководитель ХАМАС поблагодарил Путина за поддержку и финансирование его организации.

Опасаюсь, что нам предложат такой же вариант.

Трамп и Путин попытаются навязать Украине такое же соглашение, как Израиль подписал с ХАМАС, по сути, о капитуляции – Жданов / фото: kremlin.ru

Другой интересный момент. Откройте список тех, кто был приглашен на инаугурацию Трампа, – это же шабаш фашистов! Я сначала думал, что светлое пятно там – это Джорджа Мелони, премьер Италии, а потом вспомнил: она же внучка Муссолини и начинала политическую деятельность в нацистской партии. А вот Макрона и Шольца Трамп туда не пригласил. Зато Орбана пригласил, а также неонацистскую партию Германии – "Альтернатива для Германии". Ле Пен Трамп не стал приглашать, а позвал вторую оппозицию, но она тоже пророссийская и националистически настроенная. Разве можно ждать от Трампа демократии и справедливого мира? Никогда в жизни.

Если Трамп будет настаивать на заморозке войны по нынешней линии боестолкновения, то что тогда будет с Курской областью? Она останется украинской территорией?

Нет. Путин костьми ложится, но держит три плацдарма: один в Сумской области возле Журавлевки и два в Харьковской области. Вот вам и размен. Думаю, что оккупированную часть Харьковской области или все эти три маленькие плацдарма обменяют на Курскую область.

Кстати, в России так и сказали – Патрушев в своем интервью заявил, что частичный обмен территориями возможен.

Нужна ли самому Путину и России сейчас заморозка войны, учитывая, что российское государство заточено на продолжение войны? Возможны ли у Трампа и Путина споры из-за того, что Путин не будет соглашаться на прекращение огня?

Что вы! У Путина завтра экономика может рухнуть, "чёрный лебедь" может прилететь на Красную площадь и сесть возле Мавзолея. Путину как воздух нужна остановка боевых действий, потому что экономика РФ трещит по швам.

Чтобы не показывать отрицательную статистику в экономическом секторе, российская власть спрятала финансирование военно-промышленного комплекса в беспроцентные банковские кредиты, и каждые полгода Набиуллина переводит эти кредиты в разряд невозвратных. А в это время станок печатает деньги, в итоге инфляция сумасшедшая. В отчете российского минфина прогнозируется, что инфляция в РФ в 2025 году может достичь трехзначного числа.

Потому Путину очень нужна остановка боевых действий. Плюс он надеется на отмену санкций в ответ на свой "жест доброй воли". 20 января в Москве прошел пикет под лозунгом "Стоп, война! Немедленные переговоры!". Вы когда-нибудь видели, чтобы в Москве можно было выйти на пикет с плакатом? В Москве, где "менты" всех ломают и кидают в автозаки!

Путину позарез нужна остановка войны, ведь не сегодня-завтра на Красную площадь прилетит "черный лебедь", убежден Олег Жданов / фото: kremlin.ru

В Европе начинают понимать, что, если сейчас прекратятся боевые действия, то уже через год Россия восстановит практически половину парка боевых бронированных машин и танковой артиллерии. А через три-пять лет полуторамиллионная российская армия будет готова к вторжению в Европу и еще раз зайдет в Украину. Хотя, может быть, она пойдет через Беларусь и страны Балтии.

Вспомните, как в 2022 году мы боялись, что Путин ударит через Луцк по Львову и перережет нам пути поставок техники, и тогда нам кранты. Так вот, Россия вполне может сделать это сейчас.

Не добиваясь снятия санкций, чтобы дать глоток воздуха экономике и финансам Российской Федерации, Трамп может снять запрет на использование всех 300 млрд, и для Путина это будет просто манна небесная. А раскрученная экономика дальше продолжит выпускать технику и вооружения. Но за счёт остановки боевых действий в войсках сразу же начнётся накопление. Прогнозируется, что за год Путин может наклепать 10 млн снарядов.

Если следовать вашей логике, то получается, что сейчас основная задача Украины максимально долго продержаться, тянуть время, чтобы этого прекращения огня не случилось. Во-первых, какой период мы ещё сможем продержаться, пускай и в обороне, сколько мы ещё можем воевать с имеющимся запасом сил и ресурсов? Во-вторых, есть ли шанс, что мы продержимся до тех пор, пока российская экономика не начнёт сыпаться?

На сегодняшний день, судя по заявлениям наших министров, мы гарантированно можем держаться до июля 2025 года. То есть на первое полугодие 2025 года у нас есть вооружение, техника и деньги.

Прогнозируется, что в июне в РФ закончится ресурс техники, которую можно восстанавливать, то есть дальше воевать только на "костылях": электросамокатах и гражданских машинах, потому что броня кончается. А дальше всё будет зависеть от наших партнеров: если они профинансируют и дадут нам технику и вооружение, тогда мы продолжим держаться, а вот Россия тогда начинает валиться.

Не так давно во время встречи с Зеленским Кая Каллас говорила, что Евросоюз готов взять на себя лидерство в поддержке Украины, если США откажутся от этой функции. Как вы считаете, может ли действительно так случиться, что США при Трампе "умоют руки" и полностью прекратят военную поддержку? А, кроме того, сможет ли Евросоюз стать для нас равноценной заменой Штатов в этом деле?

Сможет. У них немеряно денег, точно не меньше, чем в США. Но там есть проблемы в плане консолидации решений и мнений.

Однако у нас ещё есть финансовая столица мира – Лондон, а также королевские семьи, которые выступают за ослабление России.

Впрочем, Евросоюзу будет сложно принять решение, потому что Фицо и Орбан будут стоять насмерть, чтобы поддержку Украины заблокировать. Если, конечно, их там не придавят. Например, о Фицо на днях написали письмо, в котором указали, что он неадекватен, что он псих, что на него нужно надеть смирительную рубашку и отправить в клинику. Причем это открытое письмо написали компетентные люди.

Техники и вооружений на складах в Европе достаточно. Если Европа с нами поделится и профинансирует содержание нашей армии, то у нас есть все шансы выстоять и даже победить. Ведь ЕС – это четвертая часть мирового ВВП, а у России в мировом ВВП 1%. Россия не сможет выстоять против такой мощи.

Зеленский и Высокая пердставительница ЕС Кая Каллас. По словам Жданова, с помощью Европы Украина может победить в войне даже без военной поддержки США / фото: Офис президента Украины

Может быть, Европа будет действовать не от имени Европейского Союза, а от имени формата Рамштайн или в виде партнерства напрямую. Если нам Европа откроет ленд-лиз, то не будет никаких вопросов.

Сегодня Европа раскочегарилась. Компания Rheinmetall уже запустила в Украине два завода, ещё два запустит 2025 году. Она уже собирает здесь новую БМП, а, значит, сможет собирать тут и танки, и ремонтировать те, то у нас есть, и производить артиллерийские системы. Rheinmetall в 2024 году вышла на миллион снарядов в год, а в 2025-м планируют выйти на 2 млн в год. Куда им девать эти снаряды, солить что ли? Эти снаряды придется применять. Пускай за первый год они заполнят склады, но дальше куда? Не будут же они выгонять людей на улицы и сокращать рабочие места, сворачивая производство.

Мировая война идёт 5-6 лет. Только на третий год начинает раскручиваться ВПК. Затем 2-3 года интенсивного зарабатывания денег. Потом, когда ресурс истощается, мировая война идёт на спад и прекращается – кто-то не выдерживает и проигрывает. Так было в Первую мировую войну, так было и во Вторую.

А мы сейчас на каком этапе?

Мы – на этапе раскрутки ВПК.

Очень интересен один момент. Из тех 60 млрд долларов, что нам дали в мае США, 30 млрд ушли на внутренний оборонзаказ. Пентагон отдает Украине со складов свои вооружения, а заводы поставляют на склады новое вооружение. Подчеркиваю, сумма заказов больше 30 млрд долларов. Интересно, Трамп, будучи бизнесменом, отберет эти госзаказы у американских промышленников? Думаю, что нет.

Если Трамп попытается остановить военную помощь Украине, это создаст ему проблемы внутри США, отметил Жданов / фото: x.com/WhiteHouse

Ведь это же потом лично ему создаст проблемы внутри США.

Конечно! А ведь он утверждает, что Америка – для американцев, обещает новые рабочие места, зарплаты и рост покупательской способности населения.

И куда Пентагон денет всё то, что стоит на складах и что надо списать? Отдаст на металлолом или нам постарается поставить, или попробует кому-то продать?

Получается, Трамп не может полностью оставить Украину без военной помощи?

Думаю, что он захочет оставить Украину без военной помощи, но обстоятельства не дадут ему этого сделать. Хотя Трамп непредсказуемый человек. Да и мы не знаем, какую роль играет "серая лошадка" Илон Маск, офис которого теперь будет в Белом доме. Человек явно претендует на роль "серого кардинала", если Трамп не прибьёт его где-нибудь статуэткой по голове, ведь Трамп очень своевольный и вряд ли будет терпеть чьё-то вмешательство. Посмотрим, на сколько их хватит.

В предыдущую каденцию Трампа Конгресс был не совсем республиканским, а сегодня обе палаты республиканские. Более того, Трамп выпотрошил всю Республиканскую партию – вынул оттуда всех здравомыслящих людей, в результате чего остались одни лизоблюды, которые готовы кланяться и целовать, лишь бы их не трогали. В этом опасность.

За свою прошлую каденцию Трамп не урегулировал ни одного конфликта. Тогда он говорил с Нетаньяху и Ираном, но сделка не получилась. То есть в Израиле не удалось достичь перемирия. С Ким Чен Ыном он встретился, но не решил вопрос тоже. Трамп сказал, что Ким – классный парень, что они обо всем договорились, но не успел Трамп приземлиться в США, как ему вслед, в спину полетела ракета – Ким Чен Ын провел испытания своих ядерных носителей.

Трамп действует по принципу "не получается – делать не буду, получилось – значит, я герой и чемпион".

Всё будет зависеть от Путина и от того, насколько он управляет Трампом. Наверняка, на Трампа есть какой-то компромат, потому что не может он так безраздельно любить Российскую Федерацию. Если это так, то мы заметим, потому что Путин будет очень давить на Трампа.

Получается, если Трамп с Путиным о чем-то договорятся "о нас без нас" и будут нас принуждать к миру на невыгодных для нас условиях, но Украина сумеет заручиться поддержкой отдельных европейских стран или Евросоюза, это даст нам возможность не соглашаться с тем, на чем остановятся Трамп и Путин? Выходит, у Украины есть шанс обнулить договоренности Трампа и Путина за нашей спиной?

Более того, мы не только обнулим договоренности Трампа и Путина, но и поставим Трампа перед выбором. Ему придется либо убираться из Европы, что будет значить для него потерю контроля над Европой, чего никто не допустит в США, либо принимать сторону Европы, либо держать молчаливый нейтралитет, что для Трампа неприемлемо. Он популист и привык быть на острие атаки, в центре внимания.

Кстати, на одном из митингов Трамп обвинил Обаму в том, что тот ни за что получил Нобелевскую премию мира. И, смотрите, если сейчас Израиль выполнит договоренности о прекращении огня, и Трампу удастся склонить нас к такой же договоренности (некоторые говорят, что он это сделает к Пасхе), то тогда в сентябре он поедет в Копенгаген за Нобелевской премией мира.

Договоренности Путина и Трампа могут не сработать, Украина сможет их обнулить, считает Жданов / фото: kremlin.ru

Но ведь и одна, и другая война могут вспыхнуть вновь…

Именно так. В любой момент и с новой силой. Но это уже будет неважно, потому что Трамп получит свою премию. С одной стороны, Трамп очень амбициозный, с другой – Путин оскорбляет его жену, вспоминает её бурную молодость и показывает это на всю страну, в том числе и на спутниковых телеканалах, но Трамп это проглатывает, и ни тени обиды или злости из-за такого поведения.

Какой, на ваш взгляд, сценарий развития событий в Украине является идеальным для Трампа? И каким вам видится наиболее реалистичный сценарий хода войны в 2025 году? К чему мы движемся?

Думаю, что со стороны Трампа будет попытка заморозить конфликт. Он может пойти на поводу у Путина. Тем более, они могут заручиться поддержкой Китая, который также выступает за прекращение войны с учётом реалий на земле, то есть на линии разграничения.

Но я думаю, что королевские семьи Европы склонят чашу весов в свою сторону – и мы будем продолжать боевые действия. Вполне возможно, что к концу 2025 года мы можем выйти на какие-то приемлемые позиции для начала переговорного процесса.

По оценке полковника запаса Олега Жданова, прекращение огня в Украине в 2025 году технически невозможно / фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

То есть заморозки войны и прекращения огня вы не прогнозируете в 2025 году?

Нет. На сегодняшний день это практически невозможно, потому что технически это очень сложно исполнить. Протяжённость фронта 1200 км, больше миллиона личного состава на линии фронта и в тактической глубине с обеих сторон.

Технически это исполнить очень тяжело. Да, Макрон готов предоставить нам свой Иностранный легион, точнее французских миротворцев. Но их понадобится тысяч 200 в Украине, 150 тысяч – это катастрофический минимум на такую протяженность фронта.

Другой вопрос – каким будет мандат, кто гарантирует, что никто не выстрелит в этого солдата ни с одной из сторон.

Британцы вроде бы готовы рассматривать вопрос об отправке миротворцев в Украину. Но The Telegraph за статью о британских миротворцах очень раскритиковали, потому теперь об этом помалкивают. Речь идёт о статье, в которой говорится о вариантах применения британских миротворцев на территории Украины: размещение их на линии фронта, размещение их в глубине страны и только ПВО вдоль западной границы Украины. Британское минобороны сказало, что вообще не рассматривает таких вариантов, а лишь готово начать обсуждение.

Зачем же тогда в 100-летний договор между Украиной и Британией внесли статью о том, что использование британских войск на территории нашей страны возможно?

"Возможно" – очень хорошее слово. Когда дипломат говорит "возможно", это значит "нет", когда – говорит "да", это значит "возможно". Это игра слов.

Конечно, это возможно. Только наверняка этот пункт будет предусматривать, что при сложившейся необходимости должны будут начаться консультации, которые могут длиться бесконечно долго.

Хотя, судя по всему, Британская Корона очень не против зайти в Украину. Макрон тоже очень не против. И им было бы не всё равно, под чьим флагом разрабатывать наши полезные ископаемые. Владимир Александрович попробовал заинтересовать Трампа нашими полезными ископаемыми, но, судя по отношениям, сложившимся между Путиным и Трампом, последнему наплевать, какой флаг будет развеваться над карьером, где он будет рыть литий и бурить сланцевый газ – российский или украинский. Он будет работать при любой власти. А вот европейцам было бы удобнее, чтобы развевался украинский флаг над литиевым или урановым карьером. В этом вся разница.

Поэтому я думаю, что до конца 2025 года мы будем воевать с переменным успехом. И это может дать нам улучшение нашей переговорной позиции. 2026-й можно рассматривать как год, когда реально могут начаться конструктивные переговоры.

Но есть один важный нюанс. Лавров когда-то сказал, что Россия не может стратегически проиграть. Эта фраза означает одно: если посыплется фронт, Россия ударит ядерным оружием. Конечно же, по нам. России будет всё равно, каким оружием бить – лишь бы не проиграть.

Но разве применение ядерки поможет России выиграть?

Это уже будет неважно. Весь мир в труху. Всё превратят в радиоактивный пепел. В этом весь русский шовинизм. Как сказал Путин, зачем нам мир, в котором нет России.

А как же разговоры о том, что, как только Путин потянется нажать "ядерную кнопку", США сработают на опережение, потому ни одна российская ракета не взлетит?

Тут ключевое слово "разговоры". А реально даже Меркель признавала, что она провалила вступление Украины в НАТО, потому что панически боялась "ядерной дубины" Путина, который может выкатить пусковую остановку и засандалить ракету в Берлин. Вот этого все боятся.

Потому экономическое удушение России является самым лучшим способом, потому что обвал экономики произойдёт, во-первых, внезапно, его никто не сможет предсказать, во-вторых, он произойдет внутри страны – никто не будет виноват, кроме них самих, в том, что экономика рухнула. Но для этого нам нужно выстоять на поле боя. Либо Европа должна нас взять на баланс, либо США вместе с Европой.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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