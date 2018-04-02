Дата и место рождения: 28 июня 1971 года, Претория, Южно-Африканская республика.

Образование: Высшее - Пенсильванский университет,Колледж искусств и наук, бакалавр по физике. Школа бизнеса "Уортон", бакалавр по экономике.

Детство и юность. Маск был первенцем в семье пилота, моряка, инженера и коммерсанта Эррола Маска и модели/диетолога Мэй Маск-Хальдман. Имеет сестру-телережиссера Тоску и брата Кимбала - коммерсанта и венчурного капиталиста.

После развода родителей Илон вместе с братом остались жить с отцом. В 1981 году получил в подарок первый компьютер - модели Commodore VIC-20. Самостоятельно научился программировать. В 1983 году продал за 500 долларов США свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar.

Полученные деньги Маск вложил в фармацевтическую компанию.

После окончания школы он продает свои акции и уезжает в Канаду - на родину матери. Там Маск поступает в Королевский университет в Кингстоне (округ Онтарио). Однако затем переводится в Пенсильванский университет. После окончания бакалавриата поступает в престижный Стэнфордский университет. Но обучения в вузе не закончил, решив заняться бизнесом.

Коммерческая деятельность: первые успехи и PayPal

В 1996 году Илон и Кимбал Маски основали стартап Zip2, занимавшийся программами для новостных компаний. В числе клиентов у братьев были такие медиа-гиганты как The New York Times и Pulitzer Publishing. В 1999 году Zip2 купила Compaq за 308 млн долларов. Маск получил 7 % от сделки (22 млн долларов). Он приобрел спорткар McLaren F1, а большую часть вырученных денег вложил в новый проект X.com - создание полноценной электронной денежной системы. Чуть позже, в 2000 году, Маск познакомился с Питером Тилем, владельцем компании Confinity, занимавшейся аналогичным проектом - PayPal . Было решено "слить" две компании в одну.

Однако быстро между Илоном Маском и советом директоров новой компании начали возникать споры. Главный камень преткновения был в названии - он желал, чтобы проект именовался "X.com", в то время остальные предпочитали вариант "PayPal".

В конце концов Маск был уволен, а его обязанности передали Питеру Тилю. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов. Маск за свои 11,7 % акций выручил 175 млн долларов. Деньги он немедленно вложил в проекты SpaceX и Tesla Motors.

"Маск - покоритель небес"

SpaceX начала работать в мае 2002 года. Эта компания является одним из самых крупных частных разработчиков серии ракет-носителей и коммерческих операторов космических систем.

Илон Маск стал главным инженером и СЕО SpaceX. В 2006-м гпервый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1 закончился аварией. Однако позже именно SpaceX выиграла в конкурсе NASA Commercial Orbital Transportation Services (COTS), получив 396 млн долларов на разработку и демонстрацию ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon.

В сентябре 2008-го состоялся состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 1 - с выходом на околоземную орбиту. Впоследствии под руководством Илона Маска были разработаны многоцелевые ракеты-носители - Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon.

Затем NASA подписало с SpaceX контракт на сумму 1,6 млрд. долларов - на 12 запусков носителя Falcon 9, а затем и космического корабля Dragon к Международной космической станции.

Далеее SpaceX удалось запустить корабль Dragon на орбиту и вернуть на Землю 8 декабря 2010 года, совершить первую в истории посадку первой ступени на поверхность планеты после вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту (22 декабря 2015 года), успешно приземлить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship (8 апреля 2016 года), запустить и посадить ракету-носителя Falcon 9 (31 марта 2017 года), запустить и посадить использованные ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy (6 февраля 2018 года).

"Пить электричество"

Параллельно со SpaceX в 2003 году Маск организовал компанию, которую назвал в честь легендарного ученого-инноватора Николы Теслы - Tesla Motors. Здесь он занялся созданием экологически чистых электромобилей.

Через пять Tesla Motors выпустила первый электромобиль - Tesla Roadster. Автомобиль жестко раскритиковали. Маск и его компания не "опустили рук" и уже в 2011 году представили усовершенстованную модель Tesla Model S.

К сентябрю 2012 Маск запустил революционную сеть "супер-заправок" для дальних поездок. Были апробированы два электрокара Tesla Model S, которые с 28 января по 2 февраля 2014 года совершили путешествие с Запада США на Восток.

В конце 2014 года, инженеры Tesla Motors презентовали Tesla Model X — электромобиль-кроссовер. В 2016 году цена на акцию компании достигала отметки в 1,55, а общая стоимость оценивалась в млрд.

Elon Musk's Hyperloop. В 2012 году Маск анонсировал инновационнный проект — мегаскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop (в пер. с англ. - "Гиперпетля"). Согласно планам коммерсанта, новое транспортное средство станет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза — скоростного поезда, причем работать на дешевой солнечной энергии. В январе 2015 года Маск заявлял о желании построить пробную трассу Hyperloop длиной в пять миль в штат Техас (США).

Летом 2017-го Маск получил от властей США разрешение начать работы по возведению тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном - для реализации Hyperloop. Как обещает бизнесмен, после запуска проекта пассажиры смогут преодолевать расстояние в 250 километров между менее чем за полчаса.

Личная жизнь. В 2000 году женился на университетской подруге Джастин Уилсон. В браке родилось пятеро сыновей.

В сентябре 2008 года Маск и Джастин объявили о расставании. Коммерсант стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010 году, в 2012 году развелись, однако вновь восстановили брак в 2013 году. Он был расторгнут окончательно в октябре 2016 года. Затем Маск встречался с 2017 с голливудской актрисой Эмбер Хёрд и даже планировал вступить с ней в брак, однако накануне помолвки отказался от своих планов.