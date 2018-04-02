Илон Маск

2 апреля 2018, 13:08

Канадско-американский инженер, коммерсант изобретатель-инноватор и инвестор, состояние которого оценивается в 21 млрд долларов.

Илон Рив Маск

Дата и место рождения:

28 июня 1971 года, Претория, Южно-Африканская республика.
Образование: Высшее - Пенсильванский университет,Колледж искусств и наук, бакалавр по физике. Школа бизнеса "Уортон", бакалавр по экономике.
Детство и юность. Маск был первенцем в семье пилота, моряка, инженера и коммерсанта Эррола Маска и модели/диетолога Мэй Маск-Хальдман. Имеет сестру-телережиссера Тоску и брата Кимбала - коммерсанта и венчурного капиталиста.

После развода родителей Илон вместе с братом остались жить с отцом. В 1981 году получил в подарок первый компьютер - модели Commodore VIC-20. Самостоятельно научился программировать. В 1983 году продал за 500 долларов США свою первую программу — видеоигру в стиле Space Invaders под названием Blastar.
Полученные деньги Маск вложил в фармацевтическую компанию.

После окончания школы он продает свои акции и уезжает в Канаду - на родину матери. Там Маск поступает в Королевский университет в Кингстоне (округ Онтарио). Однако затем переводится в Пенсильванский университет. После окончания бакалавриата поступает в престижный Стэнфордский университет. Но обучения в вузе не закончил, решив заняться бизнесом.

Коммерческая деятельность: первые успехи и PayPal
В 1996 году Илон и Кимбал Маски основали стартап Zip2, занимавшийся программами для новостных компаний. В числе клиентов у братьев были такие медиа-гиганты как The New York Times и Pulitzer Publishing. В 1999 году Zip2 купила Compaq за 308 млн долларов. Маск получил 7 % от сделки (22 млн долларов). Он приобрел спорткар McLaren F1, а большую часть вырученных денег вложил в новый проект X.com - создание полноценной электронной денежной системы. Чуть позже, в 2000 году, Маск познакомился с Питером Тилем, владельцем компании Confinity, занимавшейся аналогичным проектом - PayPal . Было решено "слить" две компании в одну.

Однако быстро между Илоном Маском и советом директоров новой компании начали возникать споры. Главный камень преткновения был в названии - он желал, чтобы проект именовался "X.com", в то время остальные предпочитали вариант "PayPal".

В конце концов Маск был уволен, а его обязанности передали Питеру Тилю. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов. Маск за свои 11,7 % акций выручил 175 млн долларов. Деньги он немедленно вложил в проекты SpaceX и Tesla Motors.

"Маск - покоритель небес"
SpaceX начала работать в мае 2002 года. Эта компания является одним из самых крупных частных разработчиков серии ракет-носителей и коммерческих операторов космических систем.

Илон Маск стал главным инженером и СЕО SpaceX. В 2006-м гпервый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1 закончился аварией. Однако позже именно SpaceX выиграла в конкурсе NASA Commercial Orbital Transportation Services (COTS), получив 396 млн долларов на разработку и демонстрацию ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon.

В сентябре 2008-го состоялся состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 1 - с выходом на околоземную орбиту. Впоследствии под руководством Илона Маска были разработаны многоцелевые ракеты-носители - Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon.
Затем NASA подписало с SpaceX контракт на сумму 1,6 млрд. долларов - на 12 запусков носителя Falcon 9, а затем и космического корабля Dragon к Международной космической станции.

Далеее SpaceX удалось запустить корабль Dragon на орбиту и вернуть на Землю 8 декабря 2010 года, совершить первую в истории посадку первой ступени на поверхность планеты после вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту (22 декабря 2015 года), успешно приземлить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship (8 апреля 2016 года), запустить и посадить ракету-носителя Falcon 9 (31 марта 2017 года), запустить и посадить использованные ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy (6 февраля 2018 года).

"Пить электричество"
Параллельно со SpaceX в 2003 году Маск организовал компанию, которую назвал в честь легендарного ученого-инноватора Николы Теслы - Tesla Motors. Здесь он занялся созданием экологически чистых электромобилей.
Через пять Tesla Motors выпустила первый электромобиль - Tesla Roadster. Автомобиль жестко раскритиковали. Маск и его компания не "опустили рук" и уже в 2011 году представили усовершенстованную модель Tesla Model S.

К сентябрю 2012 Маск запустил революционную сеть "супер-заправок" для дальних поездок. Были апробированы два электрокара Tesla Model S, которые с 28 января по 2 февраля 2014 года совершили путешествие с Запада США на Восток.

В конце 2014 года, инженеры Tesla Motors презентовали Tesla Model X — электромобиль-кроссовер. В 2016 году цена на акцию компании достигала отметки в 1,55, а общая стоимость оценивалась в млрд.

Elon Musk's Hyperloop. В 2012 году Маск анонсировал инновационнный проект — мегаскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop (в пер. с англ. - "Гиперпетля"). Согласно планам коммерсанта, новое транспортное средство станет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза — скоростного поезда, причем работать на дешевой солнечной энергии. В январе 2015 года Маск заявлял о желании построить пробную трассу Hyperloop длиной в пять миль в штат Техас (США).

Летом 2017-го Маск получил от властей США разрешение начать работы по возведению тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном - для реализации Hyperloop. Как обещает бизнесмен, после запуска проекта пассажиры смогут преодолевать расстояние в 250 километров между менее чем за полчаса.

Личная жизнь. В 2000 году женился на университетской подруге Джастин Уилсон. В браке родилось пятеро сыновей.

В сентябре 2008 года Маск и Джастин объявили о расставании. Коммерсант стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Они поженились в 2010 году, в 2012 году развелись, однако вновь восстановили брак в 2013 году. Он был расторгнут окончательно в октябре 2016 года. Затем Маск встречался с 2017 с голливудской актрисой Эмбер Хёрд и даже планировал вступить с ней в брак, однако накануне помолвки отказался от своих планов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
NASA Илон Маск HyperLoop PayPal СЕО SpaceX Tesla Motors
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:35
Солнечное затмение 11 августа-2018: все, что нужно знать
06:13
Эксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофа
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять