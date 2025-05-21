'Мечты Путина': Коваленко сказал, сможет ли РФ захватить 4 области до конца года

Информационно Россия будет пытаться усиливать образ своего войска, хотя оккупационные армия истощена.

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Коваленко сказал, сможет ли Путин захватить четыре области Украины до конца 2025 года / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, facebook.com/7channel.odessa

Вы узнаете:

Есть ли у РФ шанс захватить четыре области Украины до конца года

Какие потери несет армия оккупантов

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что армия страны-агрессора РФ не сможет захватить до конца 2025 года Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины.

"Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. Не говоря уже о том, что нафантазировал Мединский, который во время переговоров в Стамбуле заявлял о захвате шести областей. Насколько я понимаю, речь шла о Харьковской и Сумской областях, или, возможно, Днепропетровской", - сказал Коваленко в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил, что российские войска уже более полутора лет пытаются захватить город Часов Яр, но им это не удается. Этот пример демонстрирует "эфемерность мечтаний оккупантов".

"Захват всей территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей – это задача, которую войска РФ точно не смогут выполнить в 2025 году", - уверен Коваленко.

Обозреватель добавил, что оккупанты несут огромные потери в Украине. За последние полгода Россия захватила примерно 900 кв. км территории Украины. При этом "один квадратный километр захваченной украинской территории стоит России 191 тело".

"Российские оккупационные войска сегодня настолько истощены, что нельзя сравнивать их возможности с возможностями армии РФ 2022, 2023 и даже 2024 года. Но информационно Россия будет пытаться усиливать образ своего войска, такие как Мединский будут привлекать внимание к "мощи" российского войска подобными заявлениями, а такие деятели, как Джей Ди Вэнс, который черпает информацию об Украине из Instagram, будут больше верить России и подобным заявлениям, чем данным американских разведывательных служб", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что целями летнего наступления оккупационной армии страны-агрессора России является выход к крупным городам: Константиновки, Северска, Купянска, Боровой, а также охват Покровска и начало там уличных боев.

В Силах обороны юга заявили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

В Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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