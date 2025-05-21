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Украина может потерять одну область до конца года, ни мира, ни перемирия не будет – Коваленко

Надежда Майная
21 мая 2025, 09:00обновлено 21 мая, 09:43
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Путин будет водить Трампа за нос и продолжать войну, но захват четырех областей Украины в 2025 году России не по зубам, считает Александр Коваленко.
Россия продолжит войну, никакие переговоры с Путиным ни к чему не приведут – Коваленко
Мечтам Путина о захвате четырех областей Украины до конца года не суждено сбыться – Коваленко / Коллаж: Главред

Российский диктатор Путин до сих пор верит в мощь "второй армии мира" и бредит о сногсшибательных достижениях его войск на фронте. Так, Путин уверен, что до конца 2025 года России удастся захватить полностью четыре области Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, пишет Bloomberg.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, почему мечтам Путина о четырех украинских областях не суждено воплотиться в жизнь, что светит российским войскам во время летнего наступления, какая область Украины под угрозой и может быть оккупирована до конца 2025 года полностью, а также почему не стоит ждать ни мира, ни перемирия.

Есть ли основания для уверенности Путина в том, что российским войскам удастся до конца 2025 года захватить четыре области Украины? Или это мечты Путина, которым точно не суждено стать реальностью?

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Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. Не говоря уже о том, что нафантазировал Мединский, который во время переговоров в Стамбуле заявлял о захвате шести областей. Насколько я понимаю, речь шла о Харьковской и Сумской областях, или, возможно, Днепропетровской.

Когда видишь, как российские войска уже более полутора лет пытаются захватить город Часов Яр, но им это не удается, становится очевидной эфемерность мечтаний оккупантов. Захват всей территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей – это задача, которую войска РФ точно не смогут выполнить в 2025 году.

Российские оккупационные войска уже более полутора лет не могут взять город Часов Яр, отметил Коваленко
Бои за Часов Яр, идущие второй год, доказывают эфемерность мечтаний РФ о захвате 4-х областей – Коваленко / скриншот

Основной целью летней наступательной кампании россиян является выход даже не на административные границы Донецкой области, а выход к крупным городам: Константиновке, Северска, окружение Покровска, но при этом речь даже не идет о выходе к Славянско-Краматорской агломерации. Оцените общий "масштаб" наступательных действий россиян, запланированных на летнюю кампанию!

Так что все эти сигналы и заявления о захвате нескольких областей Украины направлены на запугивание нас и наших партнеров. Мол, если вы не пойдете на наши условия, мы заберем не четыре, а шесть областей, а то и 8, 12, 16 и т.д.

Приведу одно интересное сравнение, которое расставит все точки над "і". Если 19 мая 2022 года российские оккупационные войска захватили и контролировали 78 585 кв км территории Украины, то 19 мая 2025 года они контролируют 68 829 кв км. На 10 тысяч кв км меньше, чем в 2022-м! О чем талдычат все эти "говорящие головы" Путина, когда чем-то нам угрожают?

А при этом, заметьте, какие потери несет враг. За 2024 год российские оккупанты захватили 3 200 кв км украинской территории и потеряли при этом более 420 тысяч личного состава. Это больше, чем за любую войну, которую вели Российская Федерация и Советский Союз после Второй мировой.

По состоянию на сейчас, то есть за полгода, Россия захватила примерно 900 кв км территории Украины. И опять-таки это за счет огромных потерь. То есть один квадратный километр захваченной украинской территории стоит России 191 тело.

Российские оккупационные войска сегодня настолько истощены, что нельзя сравнивать их возможности с возможностями армии РФ 2022, 2023 и даже 2024 года. Но информационно Россия будет пытаться усиливать образ своего войска, такие как Мединский будут привлекать внимание к "мощи" российского войска подобными заявлениями, а такие деятели, как Джей Ди Вэнс, который черпает информацию об Украине из Instagram, будут больше верить России и подобным заявлениям, чем данным американских разведывательных служб.

Российские войска истощены настолько, что их нельзя сравнить с армией РФ 2022 года, считает Коваленко
Один квадратный километр захваченной украинской территории стоит России 191 тело, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Как эта уверенность Путина в достижениях его войска до конца года будет сказываться на его действиях и на ходе событий вообще?

Путин, имея такую уверенность, будет воевать дальше. Как минимум до осенне-зимнего периода Россия будет вести бои. В октябре-декабре 2025 года оккупанты могут снизить интенсивность боевых действий. И никакие переговоры Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими партнерами ни к чему не приведут. Хотя, конечно, американская администрация будет говорить о том, что это самый масштабный прорыв в переговорном процессе, что мир стал ближе, чем две-три недели назад или чем когда-либо. Но все это фарс, потому что эти переговоры ничего не дадут, и бои не остановят.

Переговоры Трампа и Путина не остановят боевые действия, даже временно, считает Коваленко
Путин будет воевать дальше, переговоры с ним ни к чему не приведут, убежден Коваленко / Фото: kremlin.ru

Путин готовится к летней наступательной кампании. Так о каком перемирии и о какой миротворческой миссии можно говорить, если Россия готовится к большому наступлению? Сейчас весенняя фаза наступательных действий врага переходит в летнюю. Это уже заметно по зоне боевых действий, по тому, как интенсифицируются штурмовые действия. Лето будет горячим, летом будут более масштабные бои, чем сейчас. Так о каком мире идет речь?

Путин просто продолжит водить Трампа за нос, а американская администрация, как те бабуины с бубнами, будет танцевать вокруг Путина. Хотя Путин уже давно всех этих "танцовщиков с бубнами" посылает в направлении, по которому пошел крейсер "Москва", но им, похоже, это нравится.

Поэтому нам остается делать вид, что мы согласны с позицией администрации Трампа, но при этом продолжать вести оборонительные действия и отражать российскую агрессию.

Важно понимать, что есть дипломатическая игра, дипломатические реалии, которые сейчас регулируются не совсем адекватной администрацией Дональда Трампа, и это отдельный мир, а есть – зона боевых действий, война, и там своя реальность. Реальность войны сегодня больше соответствует действительности, на нее надо ориентироваться и особо не обращать внимания на то, что происходит на дипломатическом плацдарме.

Уточните, пожалуйста, один момент – у российских войск нет шансов взять под контроль ни одну из четырех областей Украины, или это касается только определенных областей из четырех?

Разве что они могут взять только Луганщину. Там у оккупантов есть реальные возможности выйти на административные границы области.

Три другие области – Донецкую, Запорожскую и Херсонскую – россиянам точно не взять. У них вообще нет шансов захватить эти области до конца 2025 года.

Луганщина уже почти полностью оккупирована, там осталось немного подконтрольной нам территории. Оккупантам осталось закрыть ее вблизи Белогоровки и по Лимано-Купянской оси.

Ни по одной из других областей Украины у россиян нет вообще никаких перспектив.

Украина до конца 2025 года может потерять одну область, предостерег Коваленко
Россия готовит большое наступление, лето будет горячим, и только в октябре-декабре оккупанты могут снизить интенсивность боевых действий, отметил Коваленко / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Что, по вашему прогнозу, реально "светит" России на фронте до конца 2025 года?

Есть разные сценарии. Как мы уже говорили, цель летнего наступления российских оккупантов – выйти к крупным городам: Константиновке, Северску, Купянску, Боровой, охватить Покровск и начать городские бои. Зачем это России, какой в этом смысл? Объясню. Россияне в основном сейчас воюют мотоциклетными подразделениями: на багги, мотоциклах, квадроциклах и так далее. Все это имеет поддержку "арты", FPV-дронов, иногда – авиации. Но все это легкие транспортные средства (ЛТС). Сейчас человеческий ресурс оккупантов равен ЛТС: один человек – один мотоцикл. Однако в сезон дождей, в мороз или снегопад на мотоциклах не слишком удастся штурмовать.

Поэтому цель врага – за летний период, когда российские войска могут осуществлять штурмовые действия масштабно и эффективно, пусть и тратя много ресурсов, выйти к основным городам. А дальше, если им это удастся до октября-декабря, они смогут начать городские бои. Для боев в городе нужна пехота, поддержка "арты", FPV-дронов и авиации, а мотоциклы уже не слишком будут нужны. Тогда россияне смогут продолжать наступательные действия в новом сезоне 2025-2026. То есть война будет продолжаться и в дальнейшем.

Но есть нюанс. Если российским войскам не удастся продвинуться к перечисленным городам, и они останутся в поле, они не смогут так же интенсивно наступать мотоциклами. Что им тогда делать? Есть два варианта.

Первый – дипломатический. Россия может начать имитировать перемирие, по крайней мере минимизацию боевых действий, чтобы за 3-5 месяцев компенсировать потери и восстановить боевую способность подразделений, чтобы весной 2026 года начать новую волну наступательных действий.

Второй – более агрессивный. Как мы уже говорили, россияне сейчас используют преимущественно легкие транспортные средства. Куда делись танки, боевые бронированные машины? Да, их стало намного меньше, у России критический дефицит. Но при этом там работает военно-промышленный комплекс, который производит танки, ББМ. В небольшом количестве, но производит. Также они работают над восстановлением того, что осталось от Советского Союза, над ремонтом поврежденной техники, которую эвакуируют из зоны боевых действий. Россияне ежемесячно могут отправлять в зону боевых действий сотню единиц тяжелобронированной техники. Но где она? Она накапливается.

Поэтому, если российские оккупационные войска не смогут выйти на административные границы крупных городов до конца своей летней наступательной кампании и останутся в поле, Россия может не начинать дипломатические игрища и не брать паузу для передышки, а пойти другим путем. За лето россияне накопят всю эту тяжелобронированную технику, чтобы потом, в осенне-зимний период, продолжать наступление с использованием уже не мотоциклов, а тяжелобронированной техники, которая гораздо лучше может справиться с грязью и распутицей. Тогда осенью и зимой наступление войск РФ продолжится с использованием механизированной компоненты. Это не будет свидетельствовать о том, что у оккупантов достаточно механизированной компоненты – ее хватит исключительно на этот осенне-зимний сезон. Затем, весной 2026 года, вражеское наступление снова будет происходить с использованием мотоциклов и другой подобной лабуды.

России не удастся до конца 2025 года захватить 4 области Украины, убежден Коваленко
Ни мира, ни перемирия не будет – это все фантазии, подчеркнул Александр Коваленко / Фото: Оперативное командование "Запад"

Ни по одному из этих сценариев конца-края войны не видно.

Потому что Россия понимает исключительно язык силы. С ней невозможно говорить дипломатией и в миротворческой тональности. Но, к сожалению, наши главные западные партнеры, от которых зависит завершение войны, в частности США, вообще игнорируют тему силового принуждения России к миру. Все будет зависеть только от нас.

Стоит осознать: ни мира, ни перемирия не будет – это все фантазии. Хотя даже сейчас, на 11 год войны, некоторые люди до сих пор живут в "розовых очках". Никто, кроме нас, не положит этому конец. Не придет никакой парень из Нью-Джерси или ковбой из Техаса и не спасет нас. Это только наше дело. Только мы можем себя спасти и победить врага. Да, нам могут помочь техникой, технологиями и так далее. Но дипломатическое завершение войны или с помощью введения контингента иностранных войск невозможно вообще.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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