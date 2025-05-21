Уже у госграницы: военный назвал направление масштабного штурма РФ

Главное из заявления военного:
- Оккупанты готовятся к штурму на Харьковском направлении
- В частности, РФ подтягивает свой личный состав ближе к украинской границе
- ВСУ готовы к отражению атак
Оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы. Об этом рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире Суспільного.
По его словам, противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия.
"В целом, у них ничего не получается. Нужно иметь наблюдение на всех самых опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава есть ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", - подчеркнул он.
Начальник штаба добавил, что у россиян обычно комбинированный принцип применения.
"И артиллерия, и беспилотные системы - для поражения и разведки, тяжелая техника. В то же время заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом - идет продвижение", - говорит военный.
Он также отметил, что дальность полета дронов на оптоволокне у россиян может доходить до 15-30 километров.
"Основное наращивание с их стороны - это дроны на оптоволокне. Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", - подчеркнул Помагайбус.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что целями летнего наступления оккупационной армии страны-агрессора России является выход к крупным городам: Константиновки, Северска, Купянска, Боровой, а также охват Покровска и начало там уличных боев.
Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил о том, что основная задача российских оккупантов в мае - затянуть ситуацию с переговорами, при этом попытавшись решить вопрос выхода на админграницы Днепропетровской области.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что Россия может перейти к новому крупному наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии.
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Что известно о НГУ "Хартия"?
13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.
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