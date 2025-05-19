Под угрозой города-стотысячники: прогноз сценария нового наступления РФ

Дмитрий Снегирев считает не случайным увеличение интенсивности боев на Константиновском направлении.

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ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, фото: 104 ОБр Сил ТрО, 78 ОДШП

Главное из заявлений Снегирева:

РФ хочет перенести бои на Славянско-Краматорское направление

Также продолжается давление РФ и на Торецком направлении

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил о том, что основная задача российских оккупантов в мае - затянуть ситуацию с переговорами, одновременно попытавшись решить вопрос выхода на админграницы Днепропетровской области.

"Параллельно будут решать вопрос переноса театра боевых действий на Славянско-Краматорское направление", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает не случайным увеличение интенсивности боев на Константиновском направлении.

"Фактически уже начались бои за Константиновку - с западного направления враг подходит к пригороду", - пояснил он.

/ Главред

Собеседник также отметил, что также продолжается давление и на Торецком направлении, то есть атаки РФ ведутся сразу на нескольких участках фронта.

"Однако основной акцент сейчас - это направление на Новоалександровку, где противник имеет тактические успехи", - добавил Снегирев.

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины продвинулись на востоке. Оккупанты РФ недавно продвинулись на фронте сразу на нескольких направлениях.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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