Армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол – Нацгвардия

Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

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Армия РФ пытается форсировать реку Оскол / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Кратко:

Противник активно применяет артиллерию и использует дроны

Враг в районе Волчанска проводит боевые действия низкой интенсивности

Российские военные не оставляют попыток форсировать реку Оскол на Купянском направлении и благодаря этому расширить плацдарм на правобережье Харьковской области. Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Противник действительно длительное время уже пытается форсировать реку Оскол. Мы это видели еще с конца прошлого года - из Песчаного, Колесниковки, где были большие бронетанковые штурмы. И так же сейчас - это те боевые действия, которые происходят на северо-восток от Купянска, где противник пытается форсировать сам Оскол и расширять свой плацдарм на правом берегу, районы Двуречной и Фиголевки в частности", - рассказал Музычук. видео дня

По его словам, там украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

"И, конечно, это те действия, которые проводит противник в инженерном плане, пытаясь создавать предпосылки непосредственно для того, чтобы осуществлять такие попытки форсирования реки и попытки накапливать силы и средства для их переправы и проведения штурмов", - добавил спикер.

Всего на Купянском участке фронта, которым занимаются подразделения НГУ, ежедневно фиксируется от трех до семи штурмов ежедневно. Противник активно применяет артиллерию и использует дроны.

"И, конечно, что сейчас наши военнослужащие отмечают, что это, в первую очередь, работа артиллерии и также применение противником дронов, работа непосредственно инженерных подразделений, которые имеют цель наводить понтонные переправы или другие, скажем, инженерные меры принимать для того, чтобы переправлять или группы пехоты, или даже иногда пробуют технику", - отметил Музычук.

Представитель Нацгвардии также добавил, что войска РФ на северном пограничье Харьковской области, в частности в районе Волчанска, проводят боевые действия низкой интенсивности.

"В среднем это где-то 4-5 атак в сутки и большее их количество это непосредственно в районе Волчанска", - рассказал он.

Река Оскол / Инфографика - Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, 28 апреля российские СМИ заявили о якобы захвате Каменки на Харьковщине, однако в Силах обороны опровергли это. Спикер Виктор Трегубов отметил, что украинские позиции в селе остаются, а заявления РФ - очередная ложь на фоне боев в районе.

Также украинские военные 412 полка Nemesis уничтожили переправу россиян через реку Жеребец вблизи Сватово. Она была важным логистическим узлом для врага на Харьковском направлении.

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются противодействовать украинским дронам, активно используя мотоциклы, вездеходы и другой легкий гражданский транспорт для штурмов вдоль фронта. По данным ISW, только на Покровском направлении с 20 марта зафиксировано 13 таких моторизованных штурмов.

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