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РФ изменила тактику на фронте: в ISW сказали, для чего оккупанты используют мотоциклы

Алёна Воронина
28 апреля 2025, 10:23
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Оккупанты пытаются избегать ударов дронами со стороны украинских военных, и для этого используют мотоциклы во время штурмов.
Российские военные
РФ изменила тактику на фронте/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ начала привлекать мотоциклы для наступления
  • Таким образом оккупанты пытаются избегать ударов дронами со стороны украинских военных

Российские оккупационные войска пытаются компенсировать украинские технологические инновации и использование дронов на фронте, применяя во время наступлений по всей линии фронта мотоциклы и другие гражданские транспортные средства.

Хотя такая техника громкая и часто блокирует громкость украинских дронов, которые приближаются к оккупантам, однако она позволяет захватчикам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Сержант украинского батальона беспилотных систем рассказал, что российские войска начали все чаще проводить пехотные и моторизованные штурмы, используя для этого мотоциклы, вездеходы и легкие транспортные средства. Таким образом оккупанты пытаются продвинуться в районах, где украинские воины применяют дроны для удержания позиций. По словам украинского военного, захватчики делают это для того, чтобы легче избежать атаки дронов.

Также украинский солдат, который служит на Покровском направлении, отметил, что российские войска с 20 марта совершили на этом направлении 13 моторизованных штурмов на мотоциклах.

"Российские войска по всей передовой пытаются управлять тяжелой бронетехникой вблизи линии огня, не будучи пораженными украинскими беспилотниками. Вероятно, они используют скорость, маневренность и малые габариты мотоциклов и других легких гражданских транспортных средств, чтобы смягчить эффективность возможностей украинских БПЛА", - считают в ISW.

Аналитики не исключают, что российское командование разрабатывает тактическую доктрину для систематического использования мотоциклов в атаках. В частности, оккупанты могут планировать привлекать такой транспорт во время наступательной операции летом и осенью 2025 года.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сказал, где РФ активно проводит штурмы. ВСУ все еще продолжают вести операции на территории РФ, в частности в Курской и Белгородской областях.

Также ранее в ССО показали кадры проведения операции на Курщине. Силы обороны Украины сохраняют свое присутствие в Курской области.

Напомним, армия РФ оккупировала еще одно село на Донбассе. На отрезке Надиевка-Котляровка-Богдановка в последнее время очень сложно бойцам Сил обороны Украины, которых постепенно выдавливает противник.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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