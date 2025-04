РФ изменила тактику на фронте: в ISW сказали, для чего оккупанты используют мотоциклы

Кратко:

Российские оккупационные войска пытаются компенсировать украинские технологические инновации и использование дронов на фронте, применяя во время наступлений по всей линии фронта мотоциклы и другие гражданские транспортные средства.

Хотя такая техника громкая и часто блокирует громкость украинских дронов, которые приближаются к оккупантам, однако она позволяет захватчикам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов. Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Сержант украинского батальона беспилотных систем рассказал, что российские войска начали все чаще проводить пехотные и моторизованные штурмы, используя для этого мотоциклы, вездеходы и легкие транспортные средства. Таким образом оккупанты пытаются продвинуться в районах, где украинские воины применяют дроны для удержания позиций. По словам украинского военного, захватчики делают это для того, чтобы легче избежать атаки дронов.

Также украинский солдат, который служит на Покровском направлении, отметил, что российские войска с 20 марта совершили на этом направлении 13 моторизованных штурмов на мотоциклах.

Аналитики не исключают, что российское командование разрабатывает тактическую доктрину для систематического использования мотоциклов в атаках. В частности, оккупанты могут планировать привлекать такой транспорт во время наступательной операции летом и осенью 2025 года.

