Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснил

Есть примета, согласно которой нельзя отказываться крестить ребенка, если родители обратились с такой просьбой. Но так ли это? Стало известно мнение церкви.

Вы узнаете:

Можно ли отказаться быть крестным или крестным

Могут ли быть какие-то последствия

В народе очень часто можно услышать, что нельзя отказываться быть крестной или крестным для ребенка, если родители младенца обратились с такой просьбой.

Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Отец Филюк отметил, что отказываться выполнять такую просьбу не является грехом.

"Крещение - это вообще серьезная вещь. Если вы не готовы брать на себя обязанности, то вы просто можете сказать: "Я не готов принять на себя эту обязанность". Библия об этом ничего не говорит, это традиция. Но если человек вас приглашает быть крестной мамой или крестным папой, а вы не знаете даже "Символа веры", то какими могут быть крещеные", - сказал священник.

Он отметил, что нужно знать "Символ веры", жить христианской жизнью, и тогда можно быть крестной мамой или крестным папой. Но это так считается по традиции.

"А так вы смело можете сказать: "Я не готов брать на себя обязанность крестного папы или мамы", - подытожил священник.

Смотрите видео о том, можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

