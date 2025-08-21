Укр
Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

Алёна Воронина
21 августа 2025, 16:26
37
Непросто будет отыскать, где именно спряталось число, которое отличается от всех остальных.

Загадка
Где число 76 среди большого количества чисел 79/ jagranjosh

Оптические иллюзии - это интересное явление, когда наш мозг и глаза интерпретируют изображения иначе, чем они есть на самом деле. Именно в этом кроется их загадочность: они не только поражают воображение, но и помогают тренировать внимательность, заставляя замечать малейшие нюансы, которые обычно остаются без внимания.

Если вам нравятся подобные визуальные головоломки, вот одна из них, которая точно заставит вас сосредоточиться.

видео дня

Попробуйте за 9 секунд найти среди многочисленных чисел 79 одно-единственное число 76, пишет jagranjosh.

Не спешите с выводами - задача окажется значительно сложнее, чем кажется сначала. Стоит только начать искать, как сразу понимаешь: перед тобой настоящая визуальная ловушка, из которой не так просто найти выход.

На картинке равномерно расположены числа 79, упорядоченные в строки и столбцы. На первый взгляд кажется, что все они одинаковые, но среди них скрыто число 76, которое почти полностью сливается с общим фоном и совсем не бросается в глаза.

Загадка
Где число 76 среди большого количества чисел 79/ jagranjosh

Сможете ли вы заметить это "лишнее" число до того, как истечет 9 секунд? Это отличный способ проверить свою внимательность и скорость реакции.

Не удалось найти ответ самостоятельно? Можете взглянуть на правильный ответ ниже.

Загадка
Непросто будет спрятанное число/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются два мальчика - за 29 секунд нужно найти три отличия. Непросто будет заметить все отличия за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где три различия между бабушками - надо быть "гением головоломок", чтобы угадать. Если вы уверены в своих интеллектуальных способностях, можете проверить себя и бросить себе вызов.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
