Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

https://glavred.info/energy/udary-po-energetike-i-ne-tolko-vvedeny-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-10730720.html Ссылка скопирована

В Киеве ввели графики экстренных отключений света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура

В Киеве введены экстренные отключения света

В Киеве ввели экстренные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет. Об этом сообщает ДТЭК.

В компании уточнили, что экстренные отключения действуют на левом берегу столицы. На правом берегу Киева продолжают действовать графики почасовых отключений света.

видео дня

"В первую очередь пытаемся заживить критическую инфраструктуру столицы. Спасибо жителям Киева за выдержку и поддержку", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве увеличили интервал движения поездов метрополитена. Сейчас он составляет 4:40-5:00 минут.

Отключение газа на Львовщине

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в результате ракетной атаки жители поселка Рудно на Львовщине остались без газа. Там сработала автоматическая система безопасности газа.

"Из соображений безопасности газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах. Это не авария в сети — защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут. Спасибо жителям за понимание. Безопасность — прежде всего", — говорится в сообщении.

Задержки поездов

В Укрзализныце предупредили о том, что из-за массированного обстрела задерживается движение поездов. Всего задерживаются 42 поезда, из которых 18 — дальнего следования.

Наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

79/80 Львов — Днепр (+6:42)

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17)

111/112 Львов — Изюм (+6:17)

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07)

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45)

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45)

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Удар "Орешника" по Львовской области в ночь на 9 января 2026 года — что известно

Поздно вечером 8 января во Львове и области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В ОВА отметили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.

Сообщалось, что оккупанты, возможно, нанесли удар "Орешником". Момент атаки попал на видео.

Утром 9 января в Минобороны РФ подтвердили удар "Орешником" по Украине, оккупанты заявили, что это ответ на фейковую атаку по резиденции главы Кремля Владимира Путина в конце декабря 2025 года.

Андрей Сажовый рассказал, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Это первый случай применения такого типа удара по Львову с начала полномасштабной войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред