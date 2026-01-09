Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

Анна Ярославская
9 января 2026, 08:01
128
Спасатели деблокировали маму, папу, бабушку и пятилетнего малыша.
Атака РФ на Киевщину
На Киевщине повреждены частные дома, складские и производственные помещения, гаражи / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • Оккупанты били по жилым домам мирных жителей
  • В Броварском районе спасатели деблокировали из подвала горящего дома семью
  • Последствия атаки зафиксированы в четырёх районах области

В ночь на 9 января Киевская область была атакована российской оккупационной армией. Под вражескими ударами - дома мирных людей.

По данным ГосЧС, оккупанты атаковали почти все районы области. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольском районе. Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.

видео дня

В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Министерство внутренних дел Украины уточнило, что спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

Смотрите видео - Спасатели деблокировали из-под завалов целую семью:

Скриншот

Калашник добавил, что еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Вся необходимая медицинская помощь была предоставлена ​​на месте.

Последствия атаки зафиксировали в четырех районах области:

  • Вышгородский район — поврежден частный дом;
  • Обуховский район — повреждены складские помещения и частный дом;
  • Броварской район — пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;
  • Бориспольский район — повреждены два частных дома.

  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026
    Атака РФ на Киевщину 9 янаря 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.

В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.

Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны Киевская область новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известно

08:20Украина
РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

08:01Украина
Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водой

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водой

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Россия готовится к прорыву границы Украины: названы области, которые под угрозой

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

Последние новости

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойке

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 годуПутин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году
06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

Реклама
04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

Реклама
22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

18:54

Минимум морщин и фамильное сходство: Мэттью Макконахи показал свою 94-летнюю маму

18:51

Хватит говорить "ОК": почему слово "гаразд" делает вас сильнее

18:46

РФ атаковала Кривой Рог Искандерами: разрушены многоэтажки, есть пострадавшиеВидео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": полиция идентифицировала участниц скандала в Киеве

18:32

Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

18:24

Скоро будет обстрел: мониторы назвали регионы, которые будут в опасности

18:14

В Полтаве и области отключений станет меньше: в ОВА сказали когда

18:12

Ограничения коснутся всех: в Укрэнерго заявили об отключении света 9 января

17:54

Главные ошибки допускает большинство: продукты, которые "убивает" холодильникВидео

17:39

Стоит ли покупать доллары и евро сейчас: эксперт дал украинцам ценный совет

17:35

Россияне обесточили крупнейший завод Украины - что известно

Реклама
17:29

Адаптировали под реальную войну: пилот объяснил, как украинцы переработали тактику F-16

17:20

Что делать, если автомобиль застрял в снегу: пошаговая инструкция для водителейВидео

17:06

Не только учителя: кому в сфере образования повысят зарплаты в 2026 году

17:02

Доллар невиданно взлетел, а евро перевалил за 50 грн: курс на 9 января бьет рекорды

16:59

Для гарантий безопасности Украины нужно согласие России - Мерц

16:29

Вместо взвода: как робот ВСУ полтора месяца самостоятельно останавливал продвижение армии РФ

16:19

Придется платить больше: в Украине резко вырастут цены на популярный напиток

15:52

Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенноВидео

15:51

Арктическая стужа и метели накроют Львов: когда ударят морозы до -14°С

15:46

Только не кипяток: что делать, если примерзла дверь и ручки авто

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять