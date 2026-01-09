РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

Кратко:
- Оккупанты били по жилым домам мирных жителей
- В Броварском районе спасатели деблокировали из подвала горящего дома семью
- Последствия атаки зафиксированы в четырёх районах области
В ночь на 9 января Киевская область была атакована российской оккупационной армией. Под вражескими ударами - дома мирных людей.
По данным ГосЧС, оккупанты атаковали почти все районы области. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольском районе. Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.
В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Министерство внутренних дел Украины уточнило, что спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.
Смотрите видео - Спасатели деблокировали из-под завалов целую семью:
Калашник добавил, что еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Вся необходимая медицинская помощь была предоставлена на месте.
Последствия атаки зафиксировали в четырех районах области:
- Вышгородский район — поврежден частный дом;
- Обуховский район — повреждены складские помещения и частный дом;
- Броварской район — пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;
- Бориспольский район — повреждены два частных дома.
Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.
В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.
Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.
Другие новости:
- РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания
- Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ
- "Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред