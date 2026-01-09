РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенком

Спасатели деблокировали маму, папу, бабушку и пятилетнего малыша.

На Киевщине повреждены частные дома, складские и производственные помещения, гаражи

Кратко:

Оккупанты били по жилым домам мирных жителей

В Броварском районе спасатели деблокировали из подвала горящего дома семью

Последствия атаки зафиксированы в четырёх районах области

В ночь на 9 января Киевская область была атакована российской оккупационной армией. Под вражескими ударами - дома мирных людей.

По данным ГосЧС, оккупанты атаковали почти все районы области. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольском районе. Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.

В Броварском районе из подвального помещения частного дома, где произошел пожар в результате вражеской атаки, деблокированы трое взрослых и ребенок 5 лет. Все пострадавшие с отравлением угарным газом госпитализированы в местную больницу. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Министерство внутренних дел Украины уточнило, что спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

Калашник добавил, что еще один человек из-за вражеских обстрелов получил резаную рану предплечья. Вся необходимая медицинская помощь была предоставлена ​​на месте.

Последствия атаки зафиксировали в четырех районах области:

Вышгородский район — поврежден частный дом;

Обуховский район — повреждены складские помещения и частный дом;

Броварской район — пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Все они ликвидированы;

Бориспольский район — повреждены два частных дома.

Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.

В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой.

Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.

