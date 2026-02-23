Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

ДТЭК и ЦЭК могут корректировать расписание в соответствии с указаниями Укрэнерго.

В Днепре и области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

24 февраля — ограничение света в Днепре и области

Отключения возможны 2–3 раза в течение суток

Графики могут меняться в любое время

Во вторник, 24 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, а также в большинстве регионов Украины введут ограничения потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили на официальном сайте энергоснабжающей компании Yasno. Согласно обнародованной информации, электроснабжение для всех очередей потребителей могут отключать от двух до четырех раз в день.

Энергетики призывают жителей региона заранее проверять актуальные графики отключений и планировать пользование электроприборами с учетом возможных перерывов в питании.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

очередь 1.1 — 06:00-11:00, 15:00-19:30

очередь 1.2 — 04:30-11:30, 15:00-22:00

очередь 2.1 — 04:30-09:00, 15:00-22:00

очередь 2.2 — 04:30-11:30, 15:00-22:00

очередь 3.1 — 00:00-01:00, 09:00-15:00, 18:30-22:00

очередь 3.2 — 00:00-01:00, 08:00-15:00, 18:30-22:00

очередь 4.1 — 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:30-24:00

очередь 4.2 — 08:00-13:00, 19:30-24:00

очередь 5.1 — 01:00-04:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00

очередь 5.2 — 01:00-04:30, 06:00-08:00, 13:00-18:30, 22:00-24:00

очередь 6.1 — 01:00-04:30, 11:30-15:00, 22:00-24:00

очередь 6.2 — 12:30-18:30, 22:00-24:00

Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

Подробную информацию о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут получить через специальную форму поиска на официальном сайте компании ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

очередь 1.1 — 06:00-11:30, 15:00-22:00

очередь 1.2 — 00:00-01:00, 06:00-11:30, 18:30-22:00

очередь 2.1 — 00:00-01:00, 06:00-11:00, 15:00-18:30

очередь 2.2 — 00:00-01:00, 06:00-11:30, 15:00-22:00

очередь 3.1 — 08:00-15:00, 18:30-22:00

очередь 3.2 — 11:30-15:00, 18:30-24:00

очередь 4.1 — 08:00-15:00, 18:30-24:00

очередь 4.2 — 08:00-15:00, 18:30-24:00

очередь 5.1 — 06:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

очередь 5.2 — 01:00-06:00, 11:30-18:30

очередь 6.1 — 01:00-06:00, 15:00-18:30, 22:00-24:00

очередь 6.2 — 01:00-06:00, 15:00-18:30, 22:00-24:00

Фото: скриншот yasno.ua/dnipro

В то же время энергетики отмечают, что графики отключений могут меняться. Компании ДТЭК и ЦЭК корректируют их в соответствии с распоряжениями Укрэнерго.

Изменения могут происходить в любое время суток — в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины. Поэтому потребителям рекомендуют регулярно проверять обновления и следить за официальными сообщениями операторов системы распределения.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Адреса и график работы доступны на сайте областной военной администрации.

Другие новости Днепра

Как писал Главред, в одном из районных отделов полиции в Днепре произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации собеседников издания, в результате инцидента здание получило повреждения.

Также конец февраля в Днепре пройдет под знаком облаков и влаги. По данным метеосервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет сплошная облачность, а сочетание сырости и ветра заставит горожан ощущать температуру значительно ниже, чем покажут термометры.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Киевская и Днепропетровская области стали объектами баллистических атак. Взрывы прогремели в Днепре и столице. О приближении воздушных целей к городам неоднократно предупреждали Воздушные силы Украины.

YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины.

