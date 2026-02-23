Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Вы узнаете:
Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики отмечают, что в первой половине недели область будет находиться в неустойчивой воздушной массе атлантического происхождения, что обусловит осадки различного фазового состояния и плюсовые значения температуры.
"Во второй половине недели без существенных осадков и повышения дневной температуры воздуха", - говорится в сообщении.
Погода в Тернополе 24 февраля
Во вторник, 24 февраля, погода в Тернопольской области будет облачной. В течение дня ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер в этот день будет северо-западного направления, 7 - 12 м/с.
Температура воздуха в течение суток в области составит 0...+5 градусов, в городе Тернополь в течение суток ожидается +2...+4 градуса.
Погода в Тернополе 25 февраля
В среду, 25 февраля, погода также будет облачной, может выпасть небольшой мокрый снег. Ветер будет северо-западного направления, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток в области и городе будет колебаться от -2 до +3 градусов.
Похолодание в Украине
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы.
Она также подчеркнула, что 25 февраля погода существенно не изменится, но уже 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.
Как сообщал Главред, жителей Житомирской области в конце февраля ждет неустойчивая погода: от оттепели до ночных морозов до –8°. Начало недели будет влажным и скользким, а ближе к четвергу осадки отступят.
В последнюю неделю февраля на Полтавщине синоптики прогнозируют очередные температурные качели. На дорогах все еще сохранится гололедица, местами осадки в виде дождя и снега.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в течение ближайшей недели будет под влиянием воздушных потоков с запада и юго-запада, поэтому ожидается постепенное и стабильное повышение температурного фона.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
