Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольская область будет находиться в нестабильной воздушной массе атлантического происхождения.

Прогноз погоды в Тернополе / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет теплой, но с интенсивными осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что в первой половине недели область будет находиться в неустойчивой воздушной массе атлантического происхождения, что обусловит осадки различного фазового состояния и плюсовые значения температуры.

"Во второй половине недели без существенных осадков и повышения дневной температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе 24 февраля

Во вторник, 24 февраля, погода в Тернопольской области будет облачной. В течение дня ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер в этот день будет северо-западного направления, 7 - 12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в области составит 0...+5 градусов, в городе Тернополь в течение суток ожидается +2...+4 градуса.

Погода в Тернополе 25 февраля

В среду, 25 февраля, погода также будет облачной, может выпасть небольшой мокрый снег. Ветер будет северо-западного направления, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток в области и городе будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы.

Она также подчеркнула, что 25 февраля погода существенно не изменится, но уже 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

