РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

Сколько лет Россия способна еще вести войну с нынешней интенсивностью / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

Главное из новости:

РФ может воевать годами благодаря самодостаточному ВПК и импорту через "серые" каналы

Запад продолжает покупать российский уран, что подпитывает бюджет Кремля

Война будет продолжаться, пока в РФ не начнется внутренний раскол и кризис управляемости

Россия способна поддерживать нынешний темп войны значительно дольше, чем многие ожидают. Об этом в интервью Главред заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, который подчеркивает, что ключевым фактором является почти полная самодостаточность российского ВПК и скрытые экономические источники, которые продолжают питать военную машину Кремля.

Самодостаточность оборонной промышленности и "параллельные" рынки

По словам эксперта, российская оборонная промышленность способна обеспечивать армию большинством необходимых вооружений собственными силами. Те компоненты, которые РФ не производит, поступают через партнеров - прежде всего Китай - или через "серые" и "черные" каналы поставок, которые продолжают работать несмотря на санкции.

"Россия может продержаться еще достаточно долго, потому что ее ВПК почти самодостаточен", — подчеркивает Жданов.

Энергетика - не единственный источник доходов

Жданов обращает внимание на еще один малоизученный аспект: Запад продолжает покупать у России не только нефть и газ. В частности, европейские страны и даже США остаются зависимыми от российского ядерного топлива. Половина американских атомных электростанций работает на уране из РФ - это создает дополнительный финансовый ресурс, который Кремль может направлять на войну.

Ставка Кремля - война на истощение

По мнению эксперта, Москва будет продолжать войну до тех пор, пока не столкнется с внутренним распадом системы управления. Критическим моментом станет ситуация, когда региональные элиты больше не смогут удерживать контроль в режиме жесткой экономии, а россияне начнут открыто задавать вопрос о том, почему их жизнь в 2021 году была лучше, чем сейчас.

Что это означает для Украины

Оценка Жданова свидетельствует, что быстрого истощения России ждать не стоит. Кремль рассчитывает на долгую дистанцию, а значит, Украине и ее партнерам придется строить стратегию противодействия с учетом того, что война может длиться годами.

Когда может закончиться война в Украине

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорил, что к концу 2026 года из-за ряда проблем Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине.

По его словам, когда РФ потеряет финансовую возможность вести войну против Украины, Москве придется садиться за стол переговоров.

"Первая половина 2027 года - это будет тормозной путь интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение", - отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Зеленский уже говорил, что выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в 2025 году страна-агрессор Россия готовилась к большой наступательной кампании, однако украинскому военному командованию удалось сорвать эти планы, в частности не допустить полного захвата Донбасса и продвижения на территории еще трех областей.

В то же время высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

