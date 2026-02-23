Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

Главное из новости:
- Удар дронами вызвал пожар на НПС Калейкино в Татарстане
- OSINT-аналитики подтвердили геолокацию двух видео взрывов
- Официальных комментариев инцидента пока нет
В ночь на понедельник, 23 февраля, на территории Республики Татарстан прогремели взрывы - удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции Калейкино, одному из главных элементов региональной трубопроводной сети. Об инциденте сообщил Telegram-канал Astra.
OSINT-аналитики установили геолокацию двух видео, снятых очевидцами. Один из роликов зафиксирован примерно в 3,5–4 км от объекта, другой - ориентировочно в 5 км. На кадрах видна вспышка и последующий пожар на территории НПС Калейкино, расположенной вблизи Альметьевска.
Официальных комментариев российских властей или компании-оператора пока нет.
Нефтеперекачивающая станция Калейкино является ключевым узлом в системе транспортировки нефти в регионе. Она принимает сырье из нескольких магистральных трубопроводов и принадлежит АО "Транснефть - Прикамье", региональному подразделению российской "Транснефти".
Смотрите видео последствий атаки на нефтеперекачивающую станцию в Татарстане:
Насколько серьезные удары Украина сможет наносить по территории РФ
Главред писал, что, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Украина активизировала операции на территории России. В частности, в deep strike уже задействованы СБС, СБУ и ГУР.
А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, в Украине открылись новые перспективы. В результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.
Атаки дронов на Россию - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 февраля страну-агрессора Россию атаковали дроны. Жители нескольких областей сообщили о взрывах, а в Псковской области в результате атаки вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.
По данным росСМИ, это произошло на нефтебазе в городе Великие Луки.
Ранее, 17 февраля, Россию тоже атаковали дроны. В поселке Ильский, что в Краснодарском крае, под ударом украинских беспилотников оказался НПЗ.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. В Москве ПВО якобы сбила более 10 беспилотников.
Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
