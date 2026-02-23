Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в Татарстане

Нефтеперекачивающая станция Калейкин является главной в регионе.

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Татарстане / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное из новости:

Удар дронами вызвал пожар на НПС Калейкино в Татарстане

OSINT-аналитики подтвердили геолокацию двух видео взрывов

Официальных комментариев инцидента пока нет

В ночь на понедельник, 23 февраля, на территории Республики Татарстан прогремели взрывы - удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции Калейкино, одному из главных элементов региональной трубопроводной сети. Об инциденте сообщил Telegram-канал Astra.

OSINT-аналитики установили геолокацию двух видео, снятых очевидцами. Один из роликов зафиксирован примерно в 3,5–4 км от объекта, другой - ориентировочно в 5 км. На кадрах видна вспышка и последующий пожар на территории НПС Калейкино, расположенной вблизи Альметьевска.

Официальных комментариев российских властей или компании-оператора пока нет.

Нефтеперекачивающая станция Калейкино является ключевым узлом в системе транспортировки нефти в регионе. Она принимает сырье из нескольких магистральных трубопроводов и принадлежит АО "Транснефть - Прикамье", региональному подразделению российской "Транснефти".

Смотрите видео последствий атаки на нефтеперекачивающую станцию в Татарстане:

Насколько серьезные удары Украина сможет наносить по территории РФ

Главред писал, что, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Украина активизировала операции на территории России. В частности, в deep strike уже задействованы СБС, СБУ и ГУР.

А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, в Украине открылись новые перспективы. В результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 19 февраля страну-агрессора Россию атаковали дроны. Жители нескольких областей сообщили о взрывах, а в Псковской области в результате атаки вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.

По данным росСМИ, это произошло на нефтебазе в городе Великие Луки.

Ранее, 17 февраля, Россию тоже атаковали дроны. В поселке Ильский, что в Краснодарском крае, под ударом украинских беспилотников оказался НПЗ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. В Москве ПВО якобы сбила более 10 беспилотников.

Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

